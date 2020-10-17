Жителі чотирьох районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Софія Закревська Життя міста 17:45, 17.10.2020

У неділю, 18 жовтня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде з 8:00 до 19:00 за наступними адресами:

Соборний район:

  • вулиця Слов'янська;

  • вулиця Гайсинська;

  • провулок Дніпровський, 2-8, 7-9;

  • вулиця Мандриківська, 316-330.

Самарський район:

  • вулиця Сергія Кульчицького, 41-119, 76-106;

  • вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

  • вулиця Чаплинська, 218-290, 265-387;

  • вулиця Молодогвардійська, 22-32, 41.

Індустріальний район:

  • вулиця Варваровська, 5-93, 684;

  • вулиця Новочеркаська, 63-86;

  • вулиця Кожум'яки, 13-29, 14-30;

  • вулиця Куликівська, 1-21, 2-22;

  • вулиця Тиха, 1-29, 2 26;

  • вулиця Кравченко, 1-29, 4-34;

  • вулиця Симеїзька, 1-39, 2-32;

  • вулиця Захарченка, 1-33, 2-40;

  • вулиця Ванцетті, 4-54, 5-53;

  • провулок Московський, 1-3, 2-6;

  • провулок Новомосковський, 1-5, 2-8.

Новокодакскій район:

  • вулиця Грузинська, 4-54, 5-53;

  • вулиця Ганни Барвінок, 1-27, 66-98;

  • провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

  • вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

  • вулиця Погоріла, 3-59, 10-62, 66-72;

  • вулиця Старобазарна, 26-40, 71-79;

  • площа Вереснева, 1, 4-12, 5, 7;

  • вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

  • вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

  • вулиця Алеутская, 12/1;

  • вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

  • вулиця Докучаєва, 38;

  • вулиця Полунична, 2-28, 3-9, 11-37;

  • вулиця Демократична, 27-37, 39, 34-42;

  • вулиця Сумська, 28-84, 31-91;

  • тупик Шишкіна, 1-17, 2-8;

  • вулиця Шишкіна, 1-51, 4-48;

  • вулиця Берінга, 1-55, 2-54, 33, 35, 37-79, 44-50, 52-128, 115-119;

  • вулиця Сєченова, 1-7, 2-32;

  • вулиця Тупикова, 18-38;

  • вулиця Краснодонська, 15-57, 38-60, 57-71;

  • вулиця Ковельська, 49-118, 41-53, 59-109;

  • проспект Металургів, 45-65.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині чиновника митниці запідозрили в мільйонному зловживанні. Він діяв в інтересах приватних підприємств.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Ірина Федишин відверто розповіла про зворотну сторону популярності. Відео

Міносвіти скасувало обов'язкове ЗНО з української мови та літератури

Гончаренко про опитування Зеленського перед виборами: йому 42 роки і він не лох, а нас тримають за лохів

Я прийду! А ти? Судове засідання по Андрію Антоненку

США відмовилися продовжувати договір про ядерне озброєння на умовах Путіна