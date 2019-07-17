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Жителі 4-х районів Дніпра залишаться без світла: шукай свою адресу

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У четвер, 18-го липня, очікується відключення енергопостачання клієнтів Індустріального, Амур-Нижньодніпровського, Самарського та Шевченківського районів Дніпра.

Відключення пов'язане з необхідністю провести технічне обслуговування обладнання. Про це повідомили в прес-службі "ДТЕК Дніпровські електромережі".

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Відключення світла в Дніпрі

Зокрема, світла не буде за наступними адресами:

Індустріальний район:

  • вул. Березинська, 41вг - 41, 43вг - 43аб, 45в - 45г;

  • вул. Генерала Захарченко, 14, 14в;

  • вул. Березинська, 43, 45.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Саранська, 144 - 154;

  • пер. Поетичний, 1 - 5, 2 - 22;

  • пер. Олевський, 1 - 35, 6 - 38;

  • пер. Бурятський, 5 - 21, 12 - 24;

  • вул. Cлавгородская, 19 - 41, 68а, б;

  • пер. Славгородський, 23 - 33, 28 - 34;

  • вул. Вишнева, 28 - 50, 57 - 83, 83а - 111.

Самарський район:

  • вул. Томська, 127 - 211, 126 - 156, 149а, 156а;

  • вул. Пушкарская, 1 - 19, 2 - 10.

Шевченківський район:

  • пр-т Яворницького, 45, 45а, 45б, 47;

  • вул. Шевченко, 18а, 18б, 22, 51, 16 - 18, 33 - 47.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Міністерство енергетики доручило "Укренерго" проаналізувати можливість перегляду енергобалансу для зниження тарифів на електрику.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ ДТЕК
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