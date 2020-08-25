Зеленський присвоїв начальнику поліції Дніпропетровщини звання генерала

У неділю, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський присвоїв спеціальне звання Щадилу Анатолію Анатолійовичу.

Згідно з указом №350/2020 начальник Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області отримав звання генерала поліції третього рангу. Про присвоєння спеціального звання полковнику поліції Анатолію Щадилу повідомили в пресслужбі Офіційного інтернет-представництва президента України.

Нагадаємо, що Анатолій Анатолійович Щадило був затверджений головою ГУНП в Дніпропетровській області 20 липня 2020 року. На посаді він змінив звільненого після скандалу Володимира Огурченка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 15 липня 2020 року Анатолій Щадило був призначений тимчасово виконуючим обов'язки керівника поліції Дніпропетровської області.

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