Зеленський прибув до Дніпропетровської області. Перші фото

У середу, 26 серпня, в Дніпропетровську область приїхав президент України Володимир Зеленський.

Поїздка здійснюється в рамках робочого візиту. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Спочатку голова держави побував на трасі Дніпро-Кривий Ріг, де йому показали план ремонту і будівництва доріг в Дніпропетровській області. Разом із гарантом прибули також губернатор Олександр Бондаренко та голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник.

Зеленський побував на трасі Дніпро-Кривий Ріг

Як розповів начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Дмитро Чумаченко, на сьогоднішній день в нашій області активно ремонтують і будують дороги. Це відбувається в рамках президентської програми "Велике будівництво":

"Зараз ми знаходимося на трасі Дніпро-Кривий Ріг. Тут відбуваються масштабні роботи, які планують завершити до кінця 2020 року. Надалі плануємо перейти до ремонту доріг у Миколаївській області", – повідомив Чумаченко.

План ремонту і будівництва доріг у Дніпропетровській області

Відзначимо, що в рамках цієї програми на ремонт доріг виділили 6,3 млрд гривень.

"Ремонт всіх доріг буде закінчений у різні терміни, тому що все залежить від фінансування", – підкреслив голова служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Дмитро Чумаченко.

Начальник служби автодоріг у Дніпропетровській області Дмитро Чумаченко розповів про масштабні ремонти

У свою чергу, президент Володимир Зеленський сказав, що дороги в області будуть абсолютно нові і хороші:

"Приємно бачити, що Дніпропетровська область бере участь у нашій програмі "Велике будівництво". Дороги активно будують. Зараз Дніпро-Кривий Ріг, також у бік Нікополя, Києва. Тут буде абсолютно нова дорога", – повідомив глава держави.

Також Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з дніпровським аеропортом. Він повідомив, що до кінця вересня цього року дніпряни побачать зміни:

"Після 15 вересня проведуть тендерні процедури. До кінця вересня ми побачимо початок робіт. Цього року будівництво дніпровського аеропорту точно почнеться", – сказав президент.

Президент прокоментував ситуацію з дніпровським аеропортом

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до Дніпропетровської області з робочим візитом приїде Володимир Зеленський. Протягом двох днів президент відвідає Дніпро і Кривий Ріг.