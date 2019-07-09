Зберігав для власного вживання: під Дніпром затримали чоловіка з метамфетаміном

39-річний чоловік був затриманий співробітниками поліції на одній з вулиць Кривого Рогу.

Підозрілий громадянин привернув увагу правоохоронців. Під час огляду у нього вилучили 187 трубочек з речовиною білого кольору. Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції Кривого Рогу.

Злочинця затримала поліція ekburg.tv

Як стверджує сам зловмисник, наркотичну речовину він зберігав тільки для себе.

Повідомлення надійшло від місцевих жителів Патрульна поліція Кривого Рогу

187 трубочок вилучили правоохоронці Патрульна поліція Кривого Рогу

Партія наркотиків була спрямована на дослідження. За фактом незаконного зберігання наркотичних засобів відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що один з кращих форвардів світу зізнався у вживанні наркотиків.

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