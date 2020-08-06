Заступник мера Дніпра потрапив до реанімації з пневмонією

Аліна Рашевська Життя міста 11:32, 6.08.2020 Оновлено: 11:36, 6.08.2020

Заступника міського голови Дніпра, директора міського департаменту охорони здоров'я Андрія Бабського госпіталізували до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні №16.

Чиновник самостійно звернувся до медустанови у зв'язку з поганим самопочуттям. Як поділився заступник мера на своїй сторінці в Facebook, під час обстеження у нього виявили лівосторонню бактеріальну пневмонію.

Також Андрій Бабський пройшов тестування на наявність коронавірусної інфекції. За результатами дослідження діагноз не підтвердився.

Заступник мера Дніпра потрапив до реанімації з пневмонією
Facebook / Андрій Бабський
Скриншот
Facebook / Андрій Бабський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі зафіксували дев'ять нових випадків зараження COVID-19.

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