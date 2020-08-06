Заступник мера Дніпра потрапив до реанімації з пневмонією. svidok.info

Заступника міського голови Дніпра, директора міського департаменту охорони здоров'я Андрія Бабського госпіталізували до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні №16.

Чиновник самостійно звернувся до медустанови у зв'язку з поганим самопочуттям. Як поділився заступник мера на своїй сторінці в Facebook, під час обстеження у нього виявили лівосторонню бактеріальну пневмонію.

Також Андрій Бабський пройшов тестування на наявність коронавірусної інфекції. За результатами дослідження діагноз не підтвердився.

Заступник мера Дніпра потрапив до реанімації з пневмонією Facebook / Андрій Бабський

Скриншот Facebook / Андрій Бабський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі зафіксували дев'ять нових випадків зараження COVID-19.