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17 жовтня • оновлено в 17:33
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Засмітили і обікрали: під Дніпром квартиранти провернули підлу аферу

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У Кам'янському Дніпропетровської області сім'я наймачів після місяця проживання в орендованій квартирі безслідно зникла, пограбувавши і засмітивши чуже житло.

Протягом місяця мешканці бездоганно виконували всі умови договору, а в день оплати припинили виходити на зв'язок. Про це розповіла потерпіла Тетяна Горбатова в Facebook-спільноті "Просто Дніпродзержинськ".

Під Дніпром квартиранти провернули підлу аферу

Під Дніпром квартиранти провернули підлу аферу

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"Зателефонувала жінка, домовилися про зустріч, подивилися, здала. Жінку звуть Мілана. Вона повинна була жити з сином Михайлом і дочкою Анастасією. Я пішла назустріч, розстрочивши страховий платіж на дві оплати. Уклали "договір", обмінялися: ключі - гроші. Здала квартиру в середині місяця. На 1 число Мілана скинула показання по лічильниках, слухавку брала, спілкувалася", - розповіла учасниця спільноти.

Через місяць орендатор не виявила у себе вдома ні мешканців, ні техніки. Сусіди повідомили, що замість трьох обіцяних в квартирі проживало шестеро осіб, а до моменту приїзду жінки їх не бачили 4 дні.

"Речей мешканців немає, так само як і моєї мікрохвильової печі. Скрізь брудно, по ковриках ходили взутими, на кухні все жирне і липке, а у ванній під раковиною знайшла використаний памперс. За газ, воду і електрику накрутили на 900 гривень", - поділилася постраждала.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі квартирант жорстоко вбив господарку житла. Чоловік задушив жінку під час конфлікту. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
квартира житло грабеж
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70rus xxx
70rus xxx
Не захотела налоги платить,теперь страдай.Надо через фирмы оформлять.
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фил филипыч
фил филипыч
копию паспорта при подписывании договора надо брать.
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