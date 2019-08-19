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Подайте на прожиток: хто просить милостиню на вулицях Дніпра

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Ми бачимо їх на вулицях Дніпра кожен день. Люди-примари, яких ми намагаємося не помічати.

Їх сотні або тисячі? Складно сказати. Одні – бездомні та безпритульні, інші – просять милостиню або намагаються заробити на шматок хліба.

Які хворобливі історії зберігає їх пам'ять і що наштовхнуло людей без певного місця проживання на таке життя – дізнавався OBOZREVATEL .

Непросте життя

Непросте життя

Фото: OBOZREVATEL

За даними волонтерів, ще в 2016 році (за останніми підрахунками) кількість бездомних збільшилася на 20%. Головна причина – війна на Донбасі і анексія Криму. За останніми даними Мінсоцполітики – в Україні близько 70 тисяч людей без певного місця проживання (це ті люди, які зареєстровані в соцслужбах). У реальному житті, за словами багатьох експертів – їх кількість переступила цифру в 200 тисяч.

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Запахи в цьому місці настільки різноманітні, що кругом йде голова: шаурма, газові вихлопи від маршруток, точки з продажами сезонних квітів (сьогодні це айстри), кав'ярні, булочні, смітники, чебуречні. Все змішується в одне слово – Старомостова площа (або ж площа Островського до перейменування). Якщо подивитися направо – можна побачити сплячих на рваному картоні собак, які чесно відпрацьовують свою годівлю і стережуть місця для тих, хто зовсім скоро прийде торгувати або просити милостиню. Зліва відкривається вид на різноманітні ларьки і магазини, де можна по-швидкому перекусити. Здається, така вулиця – невід'ємна частина будь-якого великого міста.

Чотирилапі охоронці

Чотирилапі охоронці

У Дніпрі ж Старомостова і Привокзальна площі – не тільки місце зустрічей і прощань, а й улюблене місце людей без певного місця проживання, дрібних торгашів і тих, хто просить милостиню. В іншому, знову ж відзначимо – така ситуація з року в рік незмінна в майже кожному великому місті.

"Заброньовані" за допомогою цегли місця

"Заброньовані" за допомогою цегли місця

Хочемо відразу ж зазначити, що в цій статті ми не відстоюємо жодну з позицій, не говоримо про те, що добре, а що погано. У цьому матеріалі ми ділимося розповідями людей без певного місця проживання. Ми не несемо відповідальність за правдоподібність слів спікерів – часто вони вигадують історії на ходу.

Кожен з бездомних (крім одного), з ким я змогла поспілкуватися - йшов на контакт після того, як я відкривала гаманець і жертвувала невелику суму грошей. Звичайно ж, позувати для фото ніхто не хотів.

Михайло, 70 років. Приїхав з Криничанського району після того, як у нього вкрали документи.

Михайло просить милостиню на Старомостовой площі

Михайло просить милостиню на Старомостовой площі

"Приїхав я з села Барвинівка. У мене там є будинок, була дружина (померла рік тому) і господарство – три корови і Жигуль двійка. Якось вночі до мене в будинок увірвалися невідомі і обікрали. Забрали навіть паспорт, який потім вночі знайшла міліція. Паспорт Обмок після дощу і я залишився без документів. через відсутність документів я не отримую пенсію вже третій місяць. У пенсійному сказали, що гроші не пропадуть і я отримаю за весь час відразу, як тільки відновлю документи. А потрібно мені для цього 350 гривень ", - розповів Михайло.

Вірний друг

Вірний друг

На питання, чи є у нього проблеми зі здоров'ям – відповів, що ні. А в Дніпро приїхав, щоб підзаробити.

"Планую до зими повернутися додому. Тут у мене з'явився чотирилапий друг – собачка Рудий. А поки живемо неподалік в руїнах, затягли диван і спимо на ньому з товаришем. Хороший диван, теплий. Дощ не мочить – вже добре".

Аліхан, 58 років. Уродженець Інгушетії, Кавказ. Живе на будівництві.

Аліхан

Аліхан

"У 1998 році померла моя перша дружина. Тоді я залишив свою квартиру і будинок дітям, виїхавши в пошуках кращого життя. Діти з тих часів моєї долею не цікавляться. Потім знайшов другу дружину. Працював, випивав. Пішов від другої дружини і ось вже 4 року живу по будівництвах. Працюю, але ось навіть на їжу не завжди вистачає. живу в вагончику. Щоб викупатися – грію воду на невеличкій плиті, а в холодну пору – гріюсь масляним радіатором. Щоб не замерзнути взимку – вкриваюся всім, що є. Так і живу, як можу ".

Подайте на прожиток: хто просить милостиню на вулицях Дніпра

Олександр, 62 роки. Підробляє між авто- і Ж\Д вокзалами з тачкою, допомагаючи людям довезти важкі сумки.

Завжди можна заробити

Завжди можна заробити

Чоловік привернув увагу тим, що сидів на своїй тачці і просив налити йому попити у чоловіка з пляшкою води. На мою пропозицію купити йому їжі - відмовився, але натякнув, що потребує грошей.

"Живу я в Іларіонове, є свій будинок. Але дуже хворіє дружина. Ось і доводиться важко працювати. Я людям пропоную сумку дотягнути а вони і платять – хто 20 гривень, хто 25 ... Взимку теж так працюю – треба ж якось виживати, адже дружина-інвалід і 5 котів будинку. Тільки ось на хліб не вистачає. А тут стільки жебраків, донечко (звертається до мене). ось той, що з собаками сидить, циган – по півтори тисячі гривень в день випрошує і все пропиває. А я чесною працею ось і ледве 500 гривень в тиждень виходить ... "

Перед прощанням наш новий знайомий попросив ще трохи грошей і пішов працювати далі.

Мені зустрілося досить людей з напевно не дуже приємними історіями. Тільки от багато хто з них боявся говорити. До деяких же підходити страшно – хто буянить, а хто – в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Ця бабуся давила бліх кошеняті. На контакт не йшла. Молода пара поруч сказала, що вона тут частенько просить милостиню а кошеня, швидше за все, хоче прилаштувати в добрі руки:

Подайте на прожиток: хто просить милостиню на вулицях Дніпра

Чоловік на фото нижче – намагався добути води. Дуже хотілося пити, день видався задушливим.

Подайте на прожиток: хто просить милостиню на вулицях Дніпра

Цей дідусь просить милостиню навпроти АТБ на Привокзальній площі. У нього відсутні кінцівки.

Подайте на прожиток: хто просить милостиню на вулицях Дніпра

Чоловік на фото нижче зустрівся нам по дорозі на автовокзал. Здається, він був не в найкращому настрої.

Подайте на прожиток: хто просить милостиню на вулицях Дніпра
Подайте на прожиток: хто просить милостиню на вулицях Дніпра

З бабусею на фото нижче було складно вести діалог. Вона практично нічого не чує і на питання: "Що у вас сталося?" сильно розплакалася. Розповіла, що у неї нещодавно померла дочка. Вона самотня і їй нема чого їсти. Біля неї стояв маленький стаканчик з виноградом, хтось пригостив, щоб бабуся поїла:

Подайте на прожиток: хто просить милостиню на вулицях Дніпра
Подайте на прожиток: хто просить милостиню на вулицях Дніпра

Хтось із них симулянт і ледар, хтось – зломлений життям, а у кого-то немає іншого виходу. У будь-якому випадку – судити не нам. Але у нас завжди є вибір: допомогти або відштовхнути, пройти повз або звернути увагу. Напевно, важливо навчиться розрізняти правду від брехні і допомагати від душі тим, хто насправді потребує, адже як сказав Чарльз Діккенс: "У цьому світі користь приносить кожен, хто полегшує тягар іншої людини".

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Україна Дніпро
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