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Запасайтеся заздалегідь: в центрі Дніпра відключать воду (адреси)

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У Дніпрі 26 серпня з 10:00 до 19:00 відключать воду на кількох вулицях.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на розподільчій водопровідній мережі, повідомляє комунальне підприємство "Дніпроводоканал".

У Дніпрі відключать воду

У Дніпрі відключать воду

інфопорт

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Водопостачання не буде за наступними адресами:

• вул. Харківська, 2, 4;

• вул. Магдебурзького права, 1, 2, 3, 3А, 4, 6;

• вул. Барикадна, 5,

• пр. Шолом-Алейхема, 3, 4, 4А, 5, 6, 7.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у частини українців заберуть субсидії. В Україні після перевірки всіх, хто незаконно отримував субсидію, зобов'яжуть повернути її в державний бюджет.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ЖКХ комунальні послуги тарифи
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