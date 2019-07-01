У Дніпрі 3 липня деякі вулиці залишаться на цілий день без води.

Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі. Постачання води не буде з 9:00 до 20:00. Про це повідомляє КП "Дніпроводоканал".

Водопостачання не буде за наступними адресами:

вул. Миколи Міхновського, 2, 3, 4, 11;

пр. Миру, 2, 2А, 6.

На час виконання робіт КП "Дніпроводоканал" рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

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