ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Життя міста

Запасайтеся, хто може: жителі Дніпра залишаться без води

638Читати матеріал російською

У Дніпрі 3 липня деякі вулиці залишаться на цілий день без води.

Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі. Постачання води не буде з 9:00 до 20:00. Про це повідомляє КП "Дніпроводоканал".

Водопостачання не буде за наступними адресами:

  • вул. Миколи Міхновського, 2, 3, 4, 11;

  • пр. Миру, 2, 2А, 6.

Новини
У Дніпрі подорожчало водопостачання: нові тарифи вже діють

На час виконання робіт КП "Дніпроводоканал" рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кабміні різко змінять тарифи на комунальні послуги.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
УкраїнаДніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel