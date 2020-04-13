Заморозки і сильний вітер: синоптики попередили про небезпечну погоду в Дніпрі

У Дніпрі з 13 по 15 квітня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про небезпечний вітер, заморозки і мокрий сніг.

Так, у понеділок, 13 березня, прогнозується південно-західний вітер 5-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління з надзвичайних ситуацій.

Температура повітря опуститься до -2...0 градусів вночі, вдень прогріється до +18...+20 градусів. Сильні заморозки, без опадів.

Синоптики попередили про небезпечну погоди в Дніпрі Страна

У вівторок, 14 квітня, синоптики прогнозують дощ. Вітер південно-західний 5-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень потеплішає до +17...+22.

15 квітня очікується короткочасні дощ з мокрим снігом. Вітер південно-західний 5-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря 0...+5 градусів вночі, вдень від +8 до +13 градусів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україну з понеділка, 13 квітня, прийде холодний атмосферний фронт, який обумовлений циклоном над Балтійським морем. У деяких регіонах він зумовить не тільки похолодання, а й дощі, а також навіть сніг.

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