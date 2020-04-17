Заморозки і пориви вітру: в Дніпрі і області оголосили штормове попередження

На Дніпропетровщині синоптики попередили про різке погіршення погодних умов. У п'ятницю, 17 квітня, очікуються пориви вітру та висока пожежна небезпека.

За прогнозами гідрометцентру, погана погода збережеться протягом вихідних. Про це повідомили на сайті Головного управління з надзвичайних ситуацій.

Так, 17 квітня прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12, пориви 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі +5...+10, вдень +15...+20 тепла, по місту вночі +7...+9, вдень +16...+18 тепла.

У Дніпрі та області оголосили штормове попередження mrpl.city

У суботу, 18 квітня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8, на поверхні грунту місцями заморозки 0...+3, вдень 12-17 тепла.

19 квітня прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5, на поверхні грунту заморозки 0...+3, вдень 10-15 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик України Володимир Деркач сказав, що на Великдень, 19 квітня, в Україні встановиться тепла і сонячна погода без опадів.

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