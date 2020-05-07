Заллє дощами: в Дніпрі знову зіпсується погода

Карина Бондаренко Життя міста 07:06, 7.05.2020

У четвер, 7 травня, в Дніпрі очікується сира і дощова погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру дощ не припинятиметься вдень і вночі.

Температура повітря опуститься до +7...+9 градусів вночі, вдень від +15 до +17 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода в Україні 7 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради і різкі перепади температур.

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Дніпро Життя міста

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