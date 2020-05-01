"Закидала" батьків серпами і молотами: у Дніпрі вчителька потрапила в скандал через 1 травня. Фото

У Дніпрі класний керівник першого класу в школі №45 привітала батьків і учнів з Міжнародним днем праці комуністичною символікою.

До групи соціальної мережі "Viber" учитель відправила відео-привітання. Відповідні скріншоти опублікувала мама одного з учнів в групі "Батьки SOS" в Facebook. Пізніше її "вигнали" з батьківського чату (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"І смішно, і сумно, і взагалі... Особливо після підсумків "дистанційного" навчання. І справа навіть не в ностальгії (мають право). Справа в тому, що є закон. А центр з великою кількістю соціальних зв'язків цей закон ігнорує" , – написала Анна Шевченко.

Публікація викликала бурхливу реакцію серед батьків в мережі:

Пізніше Шевченко показала повідомлення, яке адресували їй в батьківському чаті. Мамі "дали час до ранку", щоб покинути групу.

"Сьогодні стався неприємний, особисто для мене, інцидент. Одна незадоволена особа, не буду вказувати ім'я і прізвище, виставила в соціальну мережу переписку. Риторичне питання чим дану особу образила школа, батьки класний керівник? Побори? "Пережитки минулого"? Невлаштоване свято 8 Березня? Особисто мені було гидко читати пости в Фейсбуці, які обливають школу і класного керівника брудом, як батькам ставлять "діагнози". Даній особі даю часу до ранку, щоб самостійно покинути батьківський чат, або я це зроблю на правах адміністратора", – написала, судячи з усього, голова батьківського комітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в мережі спалахнув скандал через підручник з російської мови для українських школярів. В одному із завдань ченця Києво-Печерського монастиря Нестора назвали "російським літописцем".

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