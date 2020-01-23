Захворіли тисячі дітей: на Дніпропетровщині школи масово вводять карантин

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області через різке збільшення захворюваності на грип та ГРВІ на карантин закрито 2 школи - 93 і 57.

Ще в 32 школах міста на вимушені канікули вийшли окремі класи. Про це повідомляє 0564.ua.

Як повідомила директор Департаменту освіти і науки Тетяна Кріпак, після новорічних канікул захворюваність криворізьких школярів становила 2,4%, на сьогоднішній день - 6,4%. Кількість хворих учнів продовжує стрімко зростати.

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За офіційними даними, в місті зареєстрували 4248 випадків захворювання серед дітей. У зв'язку з цим дві школи в Покровському районі були закриті на карантин - №93 і 57.

Ще в 32 школах на вимушені канікули вийшли 86 класів, в яких відсоток захворюваності перевищував 20%.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що медики упізнали новий вид коронавіруса, який спровокував спалах пневмонії в одній з провінцій Китаю. Лікарям не вдалося виявити механізм передачі інфекції від людини до людини. Передбачається, що вірус розповсюджується за допомогою контакту з тваринами або через вживання в їжу сирих морепродуктів.

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