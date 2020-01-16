Забрали усі кошти на лікування: під Дніпром невідомі підло обікрали жінку

У Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 3 міста Кам'янське Дніпропетровської області обікрали 82-річну місцеву жительку, яка очікувала повернення чоловіка з процедур.

При собі жінка мала сумку з документами і чималою сумою грошей. Цими коштами пенсіонерка збиралася оплатити вартісне лікування чоловіка, повідомила родичка потерпілої Інна Новікова в Facebook-групі "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)".

"Сьогодні, поки дідусь був під крапельницею, в 3-ій лікарні у 82-річної бабусі, яка чекала під кабінетом, вкрали чорну сумку зі шкірозамінника, де знаходився гаманець з сумою 700 гривень на крапельниці і два паспорти", - розповіла авторка.

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Найбільше постраждалу хвилює втрата документів – в літньому віці процес їх відновлення досить проблематичний.

"Бабуся вся на нервах, дуже шкода, що так сталося. Самі розумієте, що бігати відновлювати документи в такому віці дуже складно і морально, і фізично, так як зараз здоров'я немає, ледве ходять", - поділилася Новікова.

У разі виявлення документів сім'я просить повідомити про це за номером: +38 (096) 296-29-36.

Скріншот Facebook-група "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лікарі Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова врятували воїна ЗСУ з тяжким кульовим пораненням. Куля розірвала Роману плечову артерію і розбила грудину, тому у нього було мало шансів вижити і зберегти руку.

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