Забрали останнє: в Кривому Розі у сліпого кота вкрали будиночок

У Кривому Розі Дніпропетровської області біля одного з зоомагазинів невідомі поцупили саморобний будиночок, який належав сліпому коту.

Інцидент стався минулого тижня. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі у сліпого кота вкрали будиночок перший міський

Бездомного чотирилапого підібрала з вулиці власниця зоомагазину. Через проблеми з очима тварина була не в змозі реагувати на зовнішні подразники і орієнтуватися в просторі. Коту видалили очі, а його головним притулком став дерев'яний будиночок, який йому подарувала нова господарка.

У Кривому Розі у сліпого кота вкрали будиночок перший міський

Вкрадений будиночок понад рік простояв на ганку зоомагазину. Минулого тижня господарі виявили його пропажу. Зараз кіт живе в самому магазині і отримує турботу від своїх господарів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі чоловік у капюшоні вкрав будиночок у кота. Для того, щоб вкрасти котячий будинок, злодію довелося витрусити тварину з його житла.

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