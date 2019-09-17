Головна Новини
17 вересня • оновлено в 08:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Забрали навіть стілець: в Кривому Розі жінку жорстко покарали за борги за опалення

1.9т Читати матеріал російською

Співробітники виконавчої служби в Кривому Розі описали побутову техніку і майно у боржника, який два роки не платив за опалення.

Через борг у розмірі п'яти тисяч гривень жінка позбулася двох килимів, стільця, тумби, вентилятора, обігрівача і пилососа. Про це повідомляє Перший Міський.

Новини
У Дніпрі масово облили кислотою автомобілі: фото

Співробітники виконавчої служби Інгулецького району описали частину майна жінки тому що вона не в змозі самостійно оплатити борг.

У боржників за опалення забирають майно

У боржників за опалення забирають майно

Дніпро Час

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч з 15 на 16 вересня в Дніпрі на платній парковці невідомі облили кислотою 16 автомобілів. Інцидент стався на житловому масиві Червоний Камінь.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Дніпро
Тег
боротьба з боржниками
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
8
1
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Корзинка, коробка, картонка и маленькая собачонка.... Даже описывать было нечего, уровень жизни в постмайданной Украине продолжает расти
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
5000 хррювен - это вже деньги?!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
майдан обещал европейские цены или зарплаты? кто помните как дурили лохов?))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel