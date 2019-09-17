Забрали навіть стілець: в Кривому Розі жінку жорстко покарали за борги за опалення

Співробітники виконавчої служби в Кривому Розі описали побутову техніку і майно у боржника, який два роки не платив за опалення.

Через борг у розмірі п'яти тисяч гривень жінка позбулася двох килимів, стільця, тумби, вентилятора, обігрівача і пилососа. Про це повідомляє Перший Міський.

Співробітники виконавчої служби Інгулецького району описали частину майна жінки тому що вона не в змозі самостійно оплатити борг.

У боржників за опалення забирають майно Дніпро Час

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч з 15 на 16 вересня в Дніпрі на платній парковці невідомі облили кислотою 16 автомобілів. Інцидент стався на житловому масиві Червоний Камінь.

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