Забрали навіть стілець: в Кривому Розі жінку жорстко покарали за борги за опалення

Співробітники виконавчої служби в Кривому Розі описали побутову техніку і майно у боржника, який два роки не платив за опалення.
Через борг у розмірі п'яти тисяч гривень жінка позбулася двох килимів, стільця, тумби, вентилятора, обігрівача і пилососа. Про це повідомляє Перший Міський.
Співробітники виконавчої служби Інгулецького району описали частину майна жінки тому що вона не в змозі самостійно оплатити борг.
У боржників за опалення забирають майно
Дніпро Час
Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч з 15 на 16 вересня в Дніпрі на платній парковці невідомі облили кислотою 16 автомобілів. Інцидент стався на житловому масиві Червоний Камінь.
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