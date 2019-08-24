Забіг в вишиванках, патріотичний флешмоб і святкова хода: як Дніпро відзначив День Незалежності

Місто яскраво і душевно відзначило День Незалежності України.

Як пройшли заходи, приурочені до державного свята - OBOZREVATEL дізнався в прес-службі Дніпровської міської ради.

День Незалежності в Дніпрі Фото: Прес-служба Дніпровської міської ради

Офіційні заходи до головного свята держави в Дніпрі розпочалися з урочистостей на алеї біля флагштока, навпроти історичного музею ім. Д. Яворницького.

Всі присутні загальнонаціональною хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв. Під час неї прозвучали сто ударів дзвону як символ биття сердець Небесної Сотні. Після цього на майданчику біля флагштока влаштували патріотичним флешмобом "Ми - діти твої, Україно!".

Прес-служба Дніпровської міської ради

Яскравий виступ Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Святкування в місті продовжилися. Протягом дня жителів і гостей Дніпра чекали і чекають до пізнього вечора ряд заходів на різних майданчиках. Одним з них традиційно є Фестивальний причал. Там влаштували сімейний забіг у вишиванках "Dnipro Vyshyvanky Run", фестиваль "Family Рicnic" з великим фуд-кортом, ярмарком, дитячої анімацією, луговим і спортивним тиром, пінним шоу та святковим концертом від художніх, вокальних і хореографічних колективів Дніпра, а також чемпіонат Україна з автозвуку та тюнінгу.

Забіг "Dnipro Vyshyvanky Run" присвятили 28-й річниці Незалежності України. Участь в ньому взяли 300 осіб. Це і початківці, і професійні спортсмени різного віку. Також до забігу долучилися діти з інвалідністю.

Пробігти набережною Дніпра в вишиванці на честь Дня Незалежності приїхали учасники з Києва, Харкова, Кривого Рогу, Львова та Нікополя. Прес-служба Дніпровської міської ради

Забіг у вишиванках Прес-служба Дніпровської міської ради

Dnipro Vyshyvanky Run Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

У Дніпрі організували патріотичну ходу, до якої приєдналися близько тисячі ветеранів АТО / ООС, родичі загиблих захисників, волонтери. Урочистий захід вів полковник Сергій Плахотник. Він запросив учасників заспівати гімн України, заграв військовий оркестр оперативного командування "Схід", і оголосив хвилину мовчання за загиблими за волю України.

Військовий капелан Дмитро Поворотний провів молебень. Патріотичне хід стартував від скверу Героїв і рушив до вищого прапору України, який майорить навпроти історичного музею ім. Д. Яворницького. Люди, одягнені у військову форму і вишиванки, несли синьо-жовті прапори, прапори своїх військових частин і вели разом з собою дітей.

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

О 14:00 на Фестивальному причалі почалася велика концертно-розважальна програма "Україна - це ми!", а також виступи творчих колективів національних меншин; о 15:00 стартувала концертна програма "Пісні, народжені в АТО"; о 17:00 - великий концерт від кращих груп артпроекту "Вечір Пірса": група "DESTERS" (призери 2019 конкурсу "Музичний Ґерць" в рамках "Kozak Fest 2019"), група "Vacation", група "Karyotype", група "KOST ", кавербенд" La La Band ". Фестиваль триватиме і 25 серпня.

На Фестивальному причалі влаштували офіційний етап чемпіонату України з автозвуку та тюнінгу: з'їхалися 50 професійних машин з 20 міст України Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

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