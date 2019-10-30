За 400 євро на навчання: на Дніпропетровщині учасники АТО отримають гранти

У Дніпропетровській області учасники антитерористичної операції зможуть отримати гранти на навчальні курси.

Суми грантів складуть до 400 євро, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

"ОДА організовує для військових безкоштовні курси англійської та програмування. Ті, хто має інше коло інтересів, можуть приєднатися до програми від Євросоюзу. Учасники отримують 400 євро і обирають курси за власним бажанням", – передає пресслужба з посиланням на слова начальника управління по питань учасників АТО Дніпропетровської ОДА Наталії Коршун.

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Бажаючі взяти участь в проекті мають заповнити заявку (https://bit.ly/2CLfMZF) і пройти дводенний тренінг, який відбудеться 16-17 листопада. На тренінгу розкажуть, як адаптувати військовий досвід для мирних умов, а також як правильно написати резюме і скласти заявку на отримання гранту.

Відзначається, що подібний проект реалізують також у Київській та Львівській областях.

Раніше OBOZREVATEL писав, що парламентська більшість у Верховній Раді України прийняла в першому читанні законопроект 2045-1, який передбачає надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих формувань. Йдеться про тих захисників, які не ввійшли до складу ЗСУ, МВС або Національної гвардії.

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