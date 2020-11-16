З турботою про дніпрян: якісний розвиток медичної та соціальної галузей міста

У Дніпрі в межах форуму представники медичної та соціальної галузей обговорили розвиток цих напрямів за останні роки. Під час виступів спікери поділилися з аудиторією тими якісними перетвореннями, які міська влада вже втілила, та окреслили плани на подальшу роботу.

"Завдяки позиції міського голови Бориса Філатова, який розуміє важливість медичної галузі, вона й розвивається. За ці п’ять років медицина у Дніпрі вийшла на новий – цілком достойний рівень. По-перше, з підпорядкування області місту повернули 29 лікувальних установ. Вони були у вкрай жахливому стані, ніхто не займався їхнім розвитком. Тому довелося їх відновлювати наново.

Лише за 2018-2020 роки на лікарні вторинного рівня з міського бюджету було виділено близько 1 млрд. грн. Передусім ці кошти направлені на ремонти, придбання різного медичного обладнання та устаткування, організацію паліативної допомоги, і, звісно ж, на протидію розповсюдженню коронавірусної інфекції. Щодо первинної ланки, то на сьогодні дніпровські центри первинної медико-санітарної допомоги забезпечені усім необхідним (медичним обладнанням, комп’ютерами, підключенням до мережі Інтернет).

Це дозволяє центрам укладати договори на фінансування з Національною службою здоров’я України. Утім, місто продовжує фінансово підтримувати і допомагати "первинці" – оновлювати амбулаторії, фінансувати транспортні виплати тощо. Мета одна – і надалі розвивати медицину, щоб дніпряни отримували якісні медичні послуги у сучасних умовах!" – наголосив заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров’я населення ДМР Андрій Бабський.

Галузь соціального захисту – ще один напрямок, який місто розвиває комплексно. Так, наприклад, зі слів директорки Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Наталії Біневської, за останні роки кожен відділ терцентру в різних районах міста зазнав тих чи інших перетворень.

"Ремонтуються приміщення, спортивні зали обладнуються необхідним інвентарем, біговими доріжками, щоб наші підопічні мали можливість займатися спортом. Ті покращення, які пропонуємо керівництву міста провести у терцентрі, втілюються у життя. Нас чують, дослухаються, а відтак – піклуються про містян, особливо про одиноких людей похилого віку, кому нема від кого чекати підтримки і допомоги.

Як приклад такої турботи можна назвати період карантину навесні, коли найуразливішими опинилися пенсіонери, люди з інвалідністю. На щастя, завдяки нашому меру Борису Філатову ці люди не опинилися один на один із бідою. Тоді очільник Дніпра ініціював створення "Майданчика допомоги", робота якого була організована на базі наших восьми відділів міського терцентру. За період карантину понад 13 тис. людей отримали 192 тони вантажів допомоги – це продукти і товари першої необхідності", – розповіла Наталія Біневська.

Місто піклується про усіх, хто дійсно цього потребує, зокрема, і про чорнобильців.

"2015 року фінансування усіх чорнобильських програм було лише на 3 млн грн. Як тільки Борис Філатов став мером, він дав обіцянку, що фінансування буде збільшено, а не призупинено чи скорочено, як ходили чутки. Тоді фінансування було збільшено у понад двічі і склало 7 млн. грн. А цьогоріч – вже 12.5 млн. грн. Це не лише різні програми, а цільова допомога вдовам, інвалідам, на проведення операцій, оздоровлення. До речі, коли держава призупинила оздоровлення чорнобильців, місто підставило плече і сьогодні щорічно близько 200 чорнобильців Дніпра оздоровлюються коштом міського бюджету в кращих санаторіях України", – наголосив голова Дніпровської міської спілки "Союз Чорнобиль України" Ігор Турчин.

Дніпро – єдине місто в Україні, де успішно працюють соціальні проєкти безкоштовного відпочинку дітей та дорослих – табори "Діти Дніпра", "Гордість Дніпра" та "Золотий вік".

"Такого немає ніде в Україні, щоб міська влада організувала такі соціальні проєкти, ініціатива створення яких належить меру Борису Філатову. Пенсіонери, працівники комунальних підприємств, різних галузей мають можливість цілком безкоштовно, з повноцінним харчуванням, на березі річки в зеленій зоні відпочити, зав’язати нові знайомства, урешті – просто перезавантажитися. І це не просто перебування у таборах, це ще й змістовне дозвілля з різними гуртками. Загалом майже 70 тис. осіб вже відпочили у згаданих таборах. Маємо неймовірну кількість позитивних відгуків. Люди чекають наступного разу, щоб обов’язково до нас потрапити. Звісно, це надихає, і з кожним роком ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити умови перебування ще більш комфортнішими", – наголосила директорка КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР Лілія Березовська.

Іще один соціальний проєкт, який успішно реалізує міська влада Дніпра – Університет третього віку. За останні роки навчання тут пройшли майже 12 тис. слухачів.

"Уже три роки навчаюся в Університеті третього віку і зупинятися не планую. Це настільки цікаво і пізнавально, що передати не можу. Звісно, окрім дисциплін, нових знань, це ще й нові знайомства, спілкування, дозвілля. До карантину відвідували різні екскурсії, театри, музеї. З УТВ нам, пенсіонерам, ніколи сумувати. Ми постійно у роботі, русі, справах, так би мовити. Карантин вніс свої корективи, і навчаємося зараз онлайн, але нічого страшного. Сподіваємося усі, що вже зовсім скоро зустрінемося на традиційних лекціях. Пишаюся, що мешкаю у Дніпрі, де міська влада робить такі проєкти не один раз, а на постійній основі", – додала учасниця соціального проєкту "Університет третього віку" Олена Немировська.