З лікарні в Кривому Розі втік пацієнт з COVID-19

Карина Бондаренко Життя міста 18:49, 16.04.2020

У четвер, 16 квітня, з інфекційної лікарні в Кривому Розі Дніпропетровської області втік пацієнт, у якого виявили коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

56-річний чоловік без певного місця проживання самовільно покинув медустанову, повідомляє "34 Канал . Він є уродженцем Кіровоградської області, але не має при собі документів.

За втечу з лікарні чоловікові загрожує тюремне ув'язнення. Правоохоронці розіслали орієнтування на втікача по всій області.

З лікарні в Кривому Розі втік пацієнт з COVID-19
34 Канал

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені знайшли прихований небезпечний симптом коронавірусу, провівши аутопсію померлого від нього пацієнта і дослідивши його легені.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Європарламент підтримав вступ України до ЄС: подробиці проєкту

Поранені й замучені: у Зеленського показали полонених, які повернулися з "ДНР"

Путін скасував парад на 9 травня через коронавірус

Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

Командувачем ССО хочуть призначити полковника Доманського: його звільнили із ЗСУ за розстріл курсантів із танка