У четвер, 16 квітня, з інфекційної лікарні в Кривому Розі Дніпропетровської області втік пацієнт, у якого виявили коронавірус.
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56-річний чоловік без певного місця проживання самовільно покинув медустанову, повідомляє "34 Канал . Він є уродженцем Кіровоградської області, але не має при собі документів.
За втечу з лікарні чоловікові загрожує тюремне ув'язнення. Правоохоронці розіслали орієнтування на втікача по всій області.
З лікарні в Кривому Розі втік пацієнт з COVID-19
34 Канал
Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені знайшли прихований небезпечний симптом коронавірусу, провівши аутопсію померлого від нього пацієнта і дослідивши його легені.
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