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16 квітня • оновлено в 19:32
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З лікарні в Кривому Розі втік пацієнт з COVID-19

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У четвер, 16 квітня, з інфекційної лікарні в Кривому Розі Дніпропетровської області втік пацієнт, у якого виявили коронавірус.

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56-річний чоловік без певного місця проживання самовільно покинув медустанову, повідомляє "34 Канал . Він є уродженцем Кіровоградської області, але не має при собі документів.

За втечу з лікарні чоловікові загрожує тюремне ув'язнення. Правоохоронці розіслали орієнтування на втікача по всій області.

З лікарні в Кривому Розі втік пацієнт з COVID-19

З лікарні в Кривому Розі втік пацієнт з COVID-19

34 Канал

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені знайшли прихований небезпечний симптом коронавірусу, провівши аутопсію померлого від нього пацієнта і дослідивши його легені.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Кривий Ріг
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