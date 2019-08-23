Як живуть українці на заробітках: про умови, труднощі та можливості

Незважаючи на величезну працю і тугу за родиною, українські мігранти продовжують дихати на повні груди і вірити в краще.

Вони встигають не тільки заробити на життя і відкласти гроші, але і подорожувати.

OBOZREVATEL вирішив дізнатися, що ж саме так приваблює українців за кордоном і чим відрізняється їхнє життя на заробітках від буднів на батьківщині.

Трудові мігранти розповіли про нові можливості Фото: ОBOZREVATEL

Що ж приваблює співвітчизників в найближчих країнах Європи? Першою з нами історією поділилася закохана пара з Дніпра Катерина і Владислав. Хлопці вже кілька разів виїжджали на заробітки в Польщу, залишившись в плюсі:

Катерина і Владислав OBOZREVATEL

"У перший раз ми приїхали в містечко Гловно, біля міста Лодзь. Ми працювали на складі з одягом в нічну зміну. Це було зручно: ніякої метушні і оточують одні українці, які люблять виходити в нічні зміни. Хтось збирав замовлення, інший – брав товар, третій – пакував і готував до відправки. Робота не складна, важко перший тиждень – звикнути 12 годин відстояти на ногах не так вже й просто. Ніхто на тебе не кричить, не тисне. Є два перерви при 12-годинній зміні і 1 – при 8-годинний ", - поділилася Катерина.

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Дівчина додала, що поляки дбають про працівників: по всьому складу стоять кулери з гарячою і холодною водою, людей безкоштовно забезпечують різними видами кави і обідом: на одну людину виділяють булочку і фрукти.

Також існує ще один важливий момент: вирушаючи на заробітки вперше, варто звертатися тільки в перевірені місця роботи, на яких, наприклад, вже побували ваші друзі і поділилися контактами. Тоді умови праці і зароблені кошти вас не розчарують.

"На будь-якому процесі є певні норми. Наприклад, тобі потрібно спакувати 60 речей на годину. Але якщо ти виконуєш хоча б 50% норми – тобі вже дають премію. Склад – новий і сучасно обладнаний. Чисто, красиво, ідеальна температура повітря в приміщенні. ми їздили від лояльної фірми і могли самі вибирати, в яку зміну працювати. Наша фірма також надала нам безкоштовне житло, але з їх боку було порушене питання відвідування робочого місця: наприклад, ми не могли 7 днів не ходити на роботу, тому що фірма за свій рахунок знімала нам житло. В інших фірмах – т и платиш за житло і сам розпоряджаєшся своїм робочим часом: це твоя справа, скільки ти заробиш ", - додала дівчина.

Пара проживала в кімнаті на чотири людини. Для них були окремі душ і туалет. Кухня – на поверсі. Чисто, приємно, свіжо. Є WI-Fi, відеоспостереження, прибирання. На роботу возив автобус, назад – так само саме.

"Ми їхали з конкретною метою – заробити грошей, працювали практично без вихідних. Але коли були вихідні – ми гуляли з друзями, відпочивали в закладах, їздили за покупками. Все, як в Дніпрі. Для старту ми взяли в Польщу по 200 доларів на одного . При цьому, нам вистачало по 500 злотих на місяць на харчування для однієї людини, і це ми зовсім не економили (125 доларів або 3100 гривень) – все дуже доступно, смачно, співвідношення заробітку і розтрат на харчування – просто ідеально вигідні, в Україні це щось з жанру фантастики ".

Пара встигає заробити і відпочити OBOZREVATEL

Катерина поділилася і тим, скільки було зароблено парою дніпрян в європейській країні:

"В середньому кожен з нас на складі заробляв по 2,5 тис. Злотих на місяць (15 тис. 800 грн). Крім того, не обходилося без щомісячної премії в 300 злотих (1900 грн). За три місяці проживання ми змогли відкласти 3 тисячі доларів. вдруге поїхати в Польщу (в Пясечно під Варшавою) нам вдалося на своїх умовах: ми зняли хорошу квартиру, оплатили перший місяць і заставну суму (близько 1 тис. доларів) і шукали роботу. нам допомогла моя знайома, вона там живе. Перший працевлаштувався Влад, на фірму доставки їжі – водієм. Йому надали нову машину, і його Адачі була взяти сумку із замовленням і відвезти на місце призначення. Він отримував 5 злотих за замовлення, в середньому виходило 30 замовлень в день + чайові. Графік з колегами вони коректували самі – в середньому по 2 вихідних в тиждень. На місяць виходило в середньому 5 тисяч злотих (31 тис. 700 грн). Я ж за місцем знайшла роботу майстром манікюру: працювала в прекрасних умовах і з хорошим начальством, мені не потрібно було сидіти на роботі з ранку до вечора – все залежало від кількості записів клієнтів. В середньому я заробляла близько 2 тисяч злотих на місяць (12 тис. 600 грн) і чайові. У нас все так же виходило відкладати – на цей раз близько 1 тисячі євро на місяць. Головне – вибирати з розумом і їздити на перевірені місця роботи ", - підсумувала Катерина.

Робоче місце в салоні краси, Польща, Пясечно OBOZREVATEL

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Хтось залишається працювати в жодній європейській країні, інші ж – поєднують працю з подорожами. Одна з таких любительок пригод – Оксана з Новомосковська:

"Можу сказати одне, що для молоді, яка не знайшла себе в Україні, робота в Польщі - це найкращий варіант. Хоча я зустрічала багато людей похилого і сімейних пар. Всі, хто приїжджав на заробітки - потім поверталися назад. Якщо проводити паралель з Україною , то є з чим порівняти. Припустимо, з харчуванням: по своєму прикладу - ти на зарплату можеш дозволити абсолютно все, хоч їж кожен день червону рибу - з тебе не убуде. Рівень заробітку різний, все залежить від того, їдеш через агентство або по знайомству. Так само і по зарплатних ставок: наприклад, в Варшаві ставка за годину буде більше, ніж Лодзі і місті Познань. Але і розтрати теж будуть не малі. Раніше я працювала 6 днів на тиждень по 12 годин з одним вихідним, для кого-то це здасться багато, але я не шкодую ні про ніж. За один вихідний я встигала розписувати свій день так, щоб побачити Польщу у всій красі. Природно, була втома, але бажання насолодитися кожним днем в Польщі брало вгору. Сьогодні я заробляю до 1100 доларів і мене все влаштовує. У Варшаві можна заробити від 1500 доларів. В Україні складно знайти таку можливість ".

Оксана-мандрівниця OBOZREVATEL

"Я проживала в хостелі з хорошими умовами. Блоки поділені на жіночі і чоловічі, пари живуть окремо. Це вже потім, коли я їхала вдруге, то оселилася в квартирі. Плюс роботи за кордоном – ти можеш не тільки заробляти на прожиття і задоволення мінімальних потреб, а й розвиватися, подорожуючи по різних країнах і містах. На жаль, так не скажеш про Україну, в якій вже виживає навіть середній клас ", - розповідає Оксана.

Хостел в Польщі OBOZREVATEL

"Я працювала по 12 годин, потім уклала договір на три роки з восьмигодинним графіком. Відразу відчувається різниця, часу вільного багато, ти не втомлюєшся. Але я все-одно брала додаткові години (+ 4 години). Зайві гроші не завадять. Також був досвід спілкування з українськими мігрантами в Італії. У цій країні шалено тепло і красиво! Навіть там, подорожуючи, я змогла заробити. В основному, там робота пов'язана з доглядом літніх людей. Подруга знайомої там вийшла заміж за італійця і заснувала пансіонат для людей похилого віку. Це реально і тільки після спілкування з такими людьми я розумію, що жінка в нашому світі може все. Моя знайома там працювала, вивчила мову, записалася в школу, здала там же на права, водить автомобіль, займається прибиранням по квартирах, а також наглядом за людьми похилого ", - згадує Оксана .

OBOZREVATEL

"Швеція – дуже специфічна і закрита країна Рівень міграції там збільшується в основному за рахунок біженців. А так потрапити можна легко, але ось легалізуватися важко. Працюють в основному по 6-8 годин, сильно ніхто не перевтомлюватися - є багато перерв, протягом яких можна добре відпочити. У Швеції - права людей вище за все. У цій країні дуже цікавий побут. Середня зарплата від 2-4 тисяч євро. Крім того – прекрасна природа і гармонія ", - ділиться Оксана.

За словами дівчини, ті хто хоча б раз виїхав на заробітки – повертаються в Європу знову. Це вигідніше за всіма критеріями: ти працюєш, накопичувати гроші і можеш подорожувати. Крім того, вивчаєш інші мови, побут і культуру.

OBOZREVATEL

Корисно і весело - так поза роботою проводить час дівчина OBOZREVATEL

Ростислав – один з багатьох, хто виїхав на заробітки в Європу. Хлопець не шкодує і задоволений умовами праці:

"Я працював у місті Мост і Ческа-Липа - місто в Чехії Ліберецького краю. Це місто вигідно розташований на перехресті туристичних маршрутів Північної Богемії. Тут можна знайти як історичні місця, так і красиві природні пам'ятки. Я працюю оператором преса на заводі. У мене багато вільного часу для відпочинку: працюю за графіком 5 днів в тиждень по 8 годин. Платять добре, скаржитися нема на що. Як би не хотілося, але такого рівня автоматизації виробництва і рівня зарплат в Україні немає, тому я живу і працюю в Чехії. Мені в е подобається ", - коротко і лаконічно підсумував Ростислав.

Ростислав OBOZREVATEL

Його робота в Чехії OBOZREVATEL

А ось що думає про роботу за кордоном мешканка Дніпра Катерина, яка проживає і працює у Варшаві зі своїм хлоцем:

"Є багато шляхів для українців для того, щоб виїхати на роботу в іншу країну: це або на запрошення, або по безвізу. Мій вибір припав на робочу візу. Після приїзду повністю поринаєш в новий світ, як дитина вчишся заново розмовляти з людьми, ходити в магазин, вчити мову. щодо роботи - при виборі правильного і перевіреного роботодавця годі й думати про те, що хтось когось кине, моя фірма оплачувала мед. книгу і навіть перший вступний робочий день. Я працювала в McDonald's, заробіток цілком хороший, по виробленню годин - 2000-2500 злотих (12600-1580 0 грн) в нормальному темпі ", - розповіла дівчина.

Пара встигає відкривати нові горизонти OBOZREVATEL

"У хороших роботодавців є договори з хостеламі, і прі не знанні мови та злагоді з усіма умовами проживання - це ідеальний варіант. Мені ж це не підходило, тому ми з друзями почали пошуки квартиру. Це дуже довгий і болісний процес, так як не всі хочуть здавати квартири іноземцям. Також є багато плюсів проживання в Європі, наприклад - інфраструктура, це по істині цивілізація, якщо порівнювати з Україною. Транспортні розв'язки, транспорт і дороги на дуже хорошому рівні, загубитися в місті дуже складно, на кожній зупинці є карта і графік автобусів з курсами по місту, в загальному - казка. Комунальники працюю теж "на ура", особисто у мене під вікнами газон стережуть раз в 3 дня, а під'їзд миється щоранку, за це ми платимо як за послуги вдома. для мене існує тільки один нюанс в перебуванні за кордоном - це документи, очікування і байдужість структур на твоє діло, а також неможливість покинути країну в якій працюєш і робиш документи. Наостанок скажу, що це все стимулює до дій і змін, і як би далеко я не була від будинку - мені завжди хочеться вір уться ", - підсумувала Катерина.

За статистикою – кожен п'ятий українець їде на заробітки в Європу. Це 18% усього економічно активного населення країни. Понад 3 млн 200 тис. Українських трудових мігрантів в рік виїжджають працювати за кордон, і це дані на липень 2019 року, а динаміка показника постійно зростає в негативну для України бік.

Експерти не перший рік попереджають про те, що трудова міграція тягне за собою великі проблеми. Простіше кажучи, працювати за кордон їдуть не тільки українці робочих спеціальностей, але і висококваліфіковані фахівці вузького профілю.

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