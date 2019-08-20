Як в Дніпрі відзначать День Незалежності: список заходів

У Дніпрі 24 серпня на День Незалежності України заплановано низку заходів.

По місту очікується безліч перекриттів вулиць, фестивалів і концертів, сказано в рішенні Дніпровської міської ради (повний список заходів можна подивитися в кінці сторінки)

Так, на Фестивальному причалі з 8:00 до 12:00 пройде забіг у вишиванках. У зв'язку з цим буде заблоковано рух по Січеславській Набережній від цирку до Мерефо-Херсонського мосту.

День Незалежності в Дніпрі Тourdnepr

Також в парках Дніпра проведуть патріотичні ігри для дітей, пікніки та концерти.

Крім цього, в Новокодацькому парку влаштують флешмоб з кульок у вигляді великого прапора України.

Відзначимо, що в кожному районі Дніпра заплановані розваги як для дітей, так і дорослих.

Повний список заходів:

Заходи на День Незалежності

Заходи на День Незалежності

Заходи на День Незалежності

Заходи на День Незалежності

Заходи на День Незалежності

Заходи на День Незалежності

Заходи на День Незалежності

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі яскраво відзначать День міста: опублікований список заходів.

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