У Павлограді Дніпропетровської області в міській лікарні рентген-кабінет в жалюгідному стані.

Як відзначили, в 1-й міській лікарні в цьому кабінеті давно не робили ремонт, тому його вигляд приводить в жах, повідомив Едуард Кальмус на сторінці в Facebook.

"Це діючий рентген-кабінет в нашій 1-ї міській лікарні (фото зроблено 10.07.2019). В цей же самий час, відразу за парканом цієї ж лікарні, ведеться реконструкція чергового парку", – написав житель міста.

Скріншот Facebook Едуарда Кальмуса

Рентген-кабінет в лікарні Facebook Едуарда Кальмуса

Кальмус висловився і на адресу мера Павлограда:

"Хочеться запитати у нашого мера: Анатолій Олексійович, у Вас все в порядку з розстановкою пріоритетів? Чи ми в ваших МАФах, ТЦ і парках лікуватися будемо ?!", – зазначив небайдужий житель.

У соцмережі городяни різко відреагували на ситуацію:

"Який жах. І цей стан кабінету не поліпшується роками, якщо не десятиліттями. Просто жесть...", "Друзі, звертаюся до Вас: коли будете голосувати за мера нашого міста, згадайте це фото! Люди, як скотина в таких умовах проходять обстеження - хіба це медичний заклад? Втім "верхівці" наплювати, вони туди не ходять!", "Пі*дець, краще і не скажеш", "Ще не прочитала статтю, думала, це фото якогось гаража СТО", "В цьому місці телеканал HBO може знімати продовження Чорнобиля", – пишуть користувачі.

Скріншот Facebook Едуарда Кальмуса

Скріншот Facebook Едуарда Кальмуса

Скріншот Facebook Едуарда Кальмуса

Скріншот Facebook Едуарда Кальмуса

Скріншот Facebook Едуарда Кальмуса

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