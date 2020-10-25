Як у Дніпрі голосують на місцевих виборах: нові дані щодо явки

У Дніпрі триває голосування на місцевих виборах, працюють усі 425 виборчих дільниць.

Станом на 12:00 у місті проголосували більше ніж 86 тис. виборців. Як і раніше, суттєвих порушень на виборчих дільницях, які могли б вплинути на волевиявлення громадян, не зафіксовано, повідомив директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Артем Нідєлько.

"Міська влада зробила все, щоб інфекційна безпека на всіх 425 виборчих дільницях Дніпра була дотримана: наявні антисептики, деззасоби, проводиться оброблення приміщень та поверхонь. Тож беріть із собою паспорт, маску та власну ручку і приходьте на свої виборчі дільниці, а також дотримуйтеся соціальної дистанції. За можливістю залиште дітей вдома", – зазначив Артем Нідєлько.

Нагадаємо, виборчі дільниці працюватимуть до 20:00 25 жовтня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Борис Філатов проголосував на місцевих виборах.