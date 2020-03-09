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9 березня • оновлено в 13:16
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Яна Коваль

Як дніпрянки відзначили 8 березня: ТОП фото в Instagram

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В головний жіночий день місто Дніпро стало наче яскрава казка. Модниці перетворили новинну стрічку в справжній весняний сад.

Детальніше про те, як дніпрянки відзначили 8 березня – розповість OBOZREVATEL .

8 березня: ТОП фото дніпрянок в Instagram

8 березня: ТОП фото дніпрянок в Instagram

Instagram: savinadasha

Квіти, солодощі, прикраси, романтична вечеря – це тільки малий список з того, чим на 8 березня радували красунь улюблені чоловіки.

У цей день Дніпро радів і святкував в квартирах, ресторанах, на головних вулицях і звичайно ж в серцях милих дам.

Подарунок самій собі - кращий подарунок

Подарунок самій собі - кращий подарунок

Instagram: anna_alkhim

Час тюльпанів

Час тюльпанів

Instagram: anna_alkhim

Святковий настрій в букеті

Святковий настрій в букеті

Instagram: juliana_dentist

подвійне щастя

подвійне щастя

Instagram: dr.loktyonova.yulya

Промениста посмішка - це чудово

Промениста посмішка - це чудово

Instagram: olha_matiukhova

Шикарний букет для красивої дівчини

Шикарний букет для красивої дівчини

Instagram: _anastasia_kurant_

Море квітів

Море квітів

Instagram: kris.dmitrievna

Келих за прекрасних дам

Келих за прекрасних дам

Instagram: anyutaprobotiuk

Почуття гумору і краса - безцінне

Почуття гумору і краса - безцінне

Instagram: voronina_model

Свято в руках

Свято в руках

Instagram: lena.persimmon

Скільки щастя на одному фото

Скільки щастя на одному фото

Instagram: julia__black__

Посмішкою можна підкорити весь світ!

Посмішкою можна підкорити весь світ!

Instagram: eleonorazirka

Чоловіки люблять радувати своїх коханих дам

Чоловіки люблять радувати своїх коханих дам

Instagram: viola_pilipenko

Справжня весна на фото

Справжня весна на фото

Instagram: dashatenya

Яскравий вечір з подругами 8 березня

Яскравий вечір з подругами 8 березня

Instagram: anastasia_gavrilova1

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на 8 березня на вулицях Дніпра жінкам дарували квіти.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
Краса свято новини
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