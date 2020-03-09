Як дніпрянки відзначили 8 березня: ТОП фото в Instagram

В головний жіночий день місто Дніпро стало наче яскрава казка. Модниці перетворили новинну стрічку в справжній весняний сад.
Детальніше про те, як дніпрянки відзначили 8 березня – розповість OBOZREVATEL .
8 березня: ТОП фото дніпрянок в Instagram
Instagram: savinadasha
Квіти, солодощі, прикраси, романтична вечеря – це тільки малий список з того, чим на 8 березня радували красунь улюблені чоловіки.
У цей день Дніпро радів і святкував в квартирах, ресторанах, на головних вулицях і звичайно ж в серцях милих дам.
Подарунок самій собі - кращий подарунок
Instagram: anna_alkhim
Час тюльпанів
Instagram: anna_alkhim
Святковий настрій в букеті
Instagram: juliana_dentist
подвійне щастя
Instagram: dr.loktyonova.yulya
Промениста посмішка - це чудово
Instagram: olha_matiukhova
Шикарний букет для красивої дівчини
Instagram: _anastasia_kurant_
Море квітів
Instagram: kris.dmitrievna
Келих за прекрасних дам
Instagram: anyutaprobotiuk
Почуття гумору і краса - безцінне
Instagram: voronina_model
Свято в руках
Instagram: lena.persimmon
Скільки щастя на одному фото
Instagram: julia__black__
Посмішкою можна підкорити весь світ!
Instagram: eleonorazirka
Чоловіки люблять радувати своїх коханих дам
Instagram: viola_pilipenko
Справжня весна на фото
Instagram: dashatenya
Яскравий вечір з подругами 8 березня
Instagram: anastasia_gavrilova1
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на 8 березня на вулицях Дніпра жінкам дарували квіти.
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