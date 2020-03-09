Як дніпрянки відзначили 8 березня: ТОП фото в Instagram

В головний жіночий день місто Дніпро стало наче яскрава казка. Модниці перетворили новинну стрічку в справжній весняний сад.

Детальніше про те, як дніпрянки відзначили 8 березня – розповість OBOZREVATEL .

8 березня: ТОП фото дніпрянок в Instagram Instagram: savinadasha

Квіти, солодощі, прикраси, романтична вечеря – це тільки малий список з того, чим на 8 березня радували красунь улюблені чоловіки.

У цей день Дніпро радів і святкував в квартирах, ресторанах, на головних вулицях і звичайно ж в серцях милих дам.

Подарунок самій собі - кращий подарунок Instagram: anna_alkhim

Час тюльпанів Instagram: anna_alkhim

Святковий настрій в букеті Instagram: juliana_dentist

подвійне щастя Instagram: dr.loktyonova.yulya

Промениста посмішка - це чудово Instagram: olha_matiukhova

Шикарний букет для красивої дівчини Instagram: _anastasia_kurant_

Море квітів Instagram: kris.dmitrievna

Келих за прекрасних дам Instagram: anyutaprobotiuk

Почуття гумору і краса - безцінне Instagram: voronina_model

Свято в руках Instagram: lena.persimmon

Скільки щастя на одному фото Instagram: julia__black__

Посмішкою можна підкорити весь світ! Instagram: eleonorazirka

Чоловіки люблять радувати своїх коханих дам Instagram: viola_pilipenko

Справжня весна на фото Instagram: dashatenya

Яскравий вечір з подругами 8 березня Instagram: anastasia_gavrilova1

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на 8 березня на вулицях Дніпра жінкам дарували квіти.

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