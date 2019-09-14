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14 вересня • оновлено в 18:13
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Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

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14 вересня Дніпро відзначає свій День народження.

Свято вже традиційно урочисто відкрили біля пам'ятника першому почесному громадянину міста Олександру Полю. До заходу долучилися сотні дніпрян, передає OBOZREVATEL.

День міста в Дніпрі

День міста в Дніпрі

Прес-служба Дніпровської міської ради

На площі Героїв Майдану пройшов Всеукраїнський фестиваль духових оркестрів "Dnipro Spirit of orchestras". Він почався масштабним дефіле військових оркестрів. Серед спеціальних гостей - колективи з Києва та Чернігова.

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Також тут, на площі Героїв Майдану, відбулася "Битва хорів". В "батл" зійшлися 18 колективів з Дніпра.

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

14 вересня в Дніпро на День міста з'їхалися кращі спортсмени з різних куточків країни, щоб взяти участь у фіналі Всеукраїнського турніру зі стронгмену "Найсильніша людина України-2019". Старт цього спортивного свята на Фестивальному причалі дав Президент України Володимир Зеленський, який відвідав місто в рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області.

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

"За титул найсильнішої людини України силачі змагаються в різних спортивних завданнях, серед яких: перетягування автомобіля за допомогою лямок, естафети, а також класичні вправи з кулями. Словом, проявляють силову витривалість, швидкість, координацію", додав головний рефері змагань, володар титулу "Найсильніша людина світу" Василь Вірастюк.

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Родзинкою турніру стане встановлення світового рекорду на колективне підняття труби вагою 1 т 200 кг. Вправа "Лог-ліфт" одночасно виконають всі 12 учасників змагання.

Крім того, в Дніпрі пройшла карнавальна хода "I love Dnipro". Ця подія стала одним з наймасштабніших в святкуванні Дня міста - вулицями пройшли більше 12 тисяч чоловік в різних костюмах, а також більше десятка карнавальних рухомих платформ. Відкрили карнавал учасники Всеукраїнського фестивалю духових оркестрів "Dnipro Spirit of orchestras", за ними пройшла колона байкерів, смарт-автомобілів і велосипедистів.

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Серед членів зіркового журі карнавальної ходи "I love Dnipro": хореограф і суддя проекту "Танці з зірками", народний артист України Григорій Чапкіс а також танцюрист, член журі проектів "Танці з зірками", "Ліга Сміху", "Танцюють всі!" Владислав Яма.

"У мене таке враження, що я зараз десь в Ріо-де-Жанейро. Вітаю Дніпро і його жителів зі святом, а учасникам карнавальної ходи бажаю успіху!" - привітав Владислав Яма.

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

Прес-служба Дніпровської міської ради

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Україна Дніпро
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