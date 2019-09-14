Як Дніпро відзначає День міста: яскраві фото свята

14 вересня Дніпро відзначає свій День народження.

Свято вже традиційно урочисто відкрили біля пам'ятника першому почесному громадянину міста Олександру Полю. До заходу долучилися сотні дніпрян, передає OBOZREVATEL.

День міста в Дніпрі Прес-служба Дніпровської міської ради

На площі Героїв Майдану пройшов Всеукраїнський фестиваль духових оркестрів "Dnipro Spirit of orchestras". Він почався масштабним дефіле військових оркестрів. Серед спеціальних гостей - колективи з Києва та Чернігова.

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Також тут, на площі Героїв Майдану, відбулася "Битва хорів". В "батл" зійшлися 18 колективів з Дніпра.

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

14 вересня в Дніпро на День міста з'їхалися кращі спортсмени з різних куточків країни, щоб взяти участь у фіналі Всеукраїнського турніру зі стронгмену "Найсильніша людина України-2019". Старт цього спортивного свята на Фестивальному причалі дав Президент України Володимир Зеленський, який відвідав місто в рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області.

Прес-служба Дніпровської міської ради

"За титул найсильнішої людини України силачі змагаються в різних спортивних завданнях, серед яких: перетягування автомобіля за допомогою лямок, естафети, а також класичні вправи з кулями. Словом, проявляють силову витривалість, швидкість, координацію", додав головний рефері змагань, володар титулу "Найсильніша людина світу" Василь Вірастюк.

Прес-служба Дніпровської міської ради

Родзинкою турніру стане встановлення світового рекорду на колективне підняття труби вагою 1 т 200 кг. Вправа "Лог-ліфт" одночасно виконають всі 12 учасників змагання.

Крім того, в Дніпрі пройшла карнавальна хода "I love Dnipro". Ця подія стала одним з наймасштабніших в святкуванні Дня міста - вулицями пройшли більше 12 тисяч чоловік в різних костюмах, а також більше десятка карнавальних рухомих платформ. Відкрили карнавал учасники Всеукраїнського фестивалю духових оркестрів "Dnipro Spirit of orchestras", за ними пройшла колона байкерів, смарт-автомобілів і велосипедистів.

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Серед членів зіркового журі карнавальної ходи "I love Dnipro": хореограф і суддя проекту "Танці з зірками", народний артист України Григорій Чапкіс а також танцюрист, член журі проектів "Танці з зірками", "Ліга Сміху", "Танцюють всі!" Владислав Яма.

"У мене таке враження, що я зараз десь в Ріо-де-Жанейро. Вітаю Дніпро і його жителів зі святом, а учасникам карнавальної ходи бажаю успіху!" - привітав Владислав Яма.

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram