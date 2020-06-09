Як абітурієнтам з окупованого Донбасу вступити до ВНЗ Дніпра: опубліковано пояснення

Життя міста 18:45, 9.06.2020

На Дніпропетровщині зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 25 червня з математики і закінчиться 17 липня тестуванням з хімії. Приймальні комісії відкриють двері з 13 серпня.

Атестати випускникам 11- х класів видадуть не раніше серпня. Це означає, що і вступні іспити відкладаються, повідомив Антон Кожевников, - відповідальний секретар приймальної комісії Дніпровської Політехніки.

Абітурієнти складають ЗНО
kh.vgorode.ua

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть вступати в будь - який з 77 навчальних закладів без здачі ЗНО. Абітурієнти з території проведення операції об'єднаних сил - взявши участь у загальному конкурсі та отримуючи бали за вступні іспити.

Документи, видані окупаційним урядом Криму і Донбасу в приймальних комісіях навчальних закладів не приймаються.

Спрощені умови вступу для жителів тимчасово окупованих територій, передбачені законодавством, залишаться без змін. Освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна" працюватимуть в кожному навчальному закладі, де в минулому році працював хоча б один з них. Додатково центри відкриються в Сумах, Харкові, Ужгороді та в Рівному.

У поточному році абітурієнти можуть подавати до п'яти заяв на бюджет і необмежено на контракт. Терміни прийому документів на заочну, вечірню та дистанційну форми навчання встановлюється кожним навчальним закладом і вказується в правилах прийому. Наказ про зарахування у всіх вузах відбудеться 5 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, київська влада запропонувала в цьому році відмінити ЗНО для випускників, які не планують вступати до вищих навчальних закладів, в зв'язку з пандемією коронавируса.

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