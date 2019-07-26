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"Я буду стояти голяка": Дніпрянка кинула виклик Філатову. Фото 18+

21.8т Читати матеріал російською

У Дніпрі дівчина пообіцяла роздягнутися догола на Новому мосту, якщо 14 вересня він буде зданий в експлуатацію.

Вона запропонувала парі Борису Філатову. Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина зазначила, що зробить це в підтримку людей, які поставили на вчасне відкриття мосту на букмекерському сайті.

Дівчина роздягнеться на мосту, якщо його вчасно відремонтують

Дівчина роздягнеться на мосту, якщо його вчасно відремонтують

"Всім привіт! Мер Дніпра через парі з президентом повністю перекрив Центральний міст Дніпра на ремонт до 14 вересня. На одному з букмекерських сайтів приймаються ставки на перемогу в цій суперечці. Коефіцієнт на перемогу мера на даний момент в два рази меньший. В підтримку людей, які зробили ставки на відкриття мосту в термін, заключаю парі. Якщо 14 вересня міст в Дніпрі буде зданий в експлуатацію, то 15 вересня о 08:00 ми з @dubnitskiy_david повторимо цю зйомку без одягу ", - написала дівчина.

Instagram asi_mikovich

Instagram asi_mikovich

У підписі під своєю фотографією на мосту вона попросила Філатова не підвести.

Мер Дніпра поки ніяк не відреагував на заяву дівчини.

Фото з профілю дівчини

Фото з профілю дівчини

Instagram asi_mikovich

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"Хотіли кіно? Отримуйте!" Філатов прокоментував парі із Зеленським
Фото з профілю дівчини

Фото з профілю дівчини

Instagram asi_mikovich

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Зеленський VS Філатов: букмекери приймають ставки
Фото з профілю дівчини

Фото з профілю дівчини

Instagram asi_mikovich

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Філатов приїхав на Новий міст і сказав, що спокійно ставиться до перекриття
Фото з профілю дівчини

Фото з профілю дівчини

Instagram asi_mikovich

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 2 липня Борис Філатов побився об заклад з президентом Володимиром Зеленським. Якщо в Дніпрі не відремонтують Новий міст до 14 вересня 2019 року, мер подасть у відставку.

Пізніше Філатов прокоментував парі із Зеленським. Він повідомив, що ніколи не тримався за свою посаду.

16 липня Борис Філатов повідомив, що Новий міст повністю перекриють на два місяці.

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро Новий міст у Дніпрі Голі фотосессія Филатов
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Просто продаваться хочет подороже в инсте
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