"Я буду стояти голяка": Дніпрянка кинула виклик Філатову. Фото 18+

У Дніпрі дівчина пообіцяла роздягнутися догола на Новому мосту, якщо 14 вересня він буде зданий в експлуатацію.

Вона запропонувала парі Борису Філатову. Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина зазначила, що зробить це в підтримку людей, які поставили на вчасне відкриття мосту на букмекерському сайті.

Дівчина роздягнеться на мосту, якщо його вчасно відремонтують

"Всім привіт! Мер Дніпра через парі з президентом повністю перекрив Центральний міст Дніпра на ремонт до 14 вересня. На одному з букмекерських сайтів приймаються ставки на перемогу в цій суперечці. Коефіцієнт на перемогу мера на даний момент в два рази меньший. В підтримку людей, які зробили ставки на відкриття мосту в термін, заключаю парі. Якщо 14 вересня міст в Дніпрі буде зданий в експлуатацію, то 15 вересня о 08:00 ми з @dubnitskiy_david повторимо цю зйомку без одягу ", - написала дівчина.

Instagram asi_mikovich

У підписі під своєю фотографією на мосту вона попросила Філатова не підвести.

Мер Дніпра поки ніяк не відреагував на заяву дівчини.

Фото з профілю дівчини Instagram asi_mikovich

Фото з профілю дівчини Instagram asi_mikovich

Фото з профілю дівчини Instagram asi_mikovich

Фото з профілю дівчини Instagram asi_mikovich

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 2 липня Борис Філатов побився об заклад з президентом Володимиром Зеленським. Якщо в Дніпрі не відремонтують Новий міст до 14 вересня 2019 року, мер подасть у відставку.

Пізніше Філатов прокоментував парі із Зеленським. Він повідомив, що ніколи не тримався за свою посаду.

16 липня Борис Філатов повідомив, що Новий міст повністю перекриють на два місяці.

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