Вулиці Дніпра обробили від коронавірусу. Фото і відео

В ніч з 20 на 21 березня в Дніпрі провели профілактичні санітарні заходи для недопущення поширення коронавируса.

Рятувальники провели розпилення спеціального дезинфікуючого розчину по головних вулицях міста, зокрема на проспектах Дмитра Яворницького, Слобожанському і проспекті Свободи. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Для дезінфекції використовувалася суміш на основі порошку СФ-2У та води. Цей порошок є активною речовиною, яка застосовується підрозділами ДСНС, Збройних сил України для спеціальної обробки, майна, транспорту та одягу при застосуванні зброї масового ураження.

Санітарна обробка вулиць Дніпра Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Санітарна обробка вулиць Дніпра Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Санітарна обробка вулиць Дніпра Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Водний розчин з порошком не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів і забезпечує надійний змив органічних і неорганічних речовин з будь-яких поверхонь. Цей реагент є безпечним для людей і тварин.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію через коронавируса. Таке рішення прийнято регіональною комісією з НС в Дніпропетровській області.

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