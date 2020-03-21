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21 березня • оновлено в 09:50
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Ігор Кравченко

Вулиці Дніпра обробили від коронавірусу. Фото і відео

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В ніч з 20 на 21 березня в Дніпрі провели профілактичні санітарні заходи для недопущення поширення коронавируса.

Рятувальники провели розпилення спеціального дезинфікуючого розчину по головних вулицях міста, зокрема на проспектах Дмитра Яворницького, Слобожанському і проспекті Свободи. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Для дезінфекції використовувалася суміш на основі порошку СФ-2У та води. Цей порошок є активною речовиною, яка застосовується підрозділами ДСНС, Збройних сил України для спеціальної обробки, майна, транспорту та одягу при застосуванні зброї масового ураження.

Санітарна обробка вулиць Дніпра

Санітарна обробка вулиць Дніпра

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Санітарна обробка вулиць Дніпра

Санітарна обробка вулиць Дніпра

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Санітарна обробка вулиць Дніпра

Санітарна обробка вулиць Дніпра

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Водний розчин з порошком не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів і забезпечує надійний змив органічних і неорганічних речовин з будь-яких поверхонь. Цей реагент є безпечним для людей і тварин.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію через коронавируса. Таке рішення прийнято регіональною комісією з НС в Дніпропетровській області.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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