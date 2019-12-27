Забирає останнє: в Дніпрі засікли нахабну шахрайку

У Дніпрі 26 грудня місцева жителька "розвела" на велику суму сім'ю пенсіонерів.

Жінка скористалася безпорадністю старих і поцупила у них гроші буквально з-під носа. Про це повідомила дочка потерпілих в Facebook-групі "Аферисти, кидали, шахраї".

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Жертвами філігранної афери стали 80-річні жителі спального району на Лівому березі Дніпра. Посеред білого дня в гості до пенсіонерів завітала жінка середнього віку. Представившись робітницею соцслужби, вона з легкістю потрапила в квартиру і, не викликаючи жодних підозр у довірливих стареньких, отримала доступ до грошей.

"Почала розповідь про якусь грошову реформу, ніби гроші необхідно терміново обміняти на нові. Попросила винести гроші для того, щоб їх запакувати в якийсь конверт. Батько мій сліпий, бачити не може, а мама відволіклася на кухню. А вона поміняла конверти. У результаті, коли вона пішла, вони виявили замість грошей нарізаний папір", - розповіла авторка публікації.

За словами дочки, пенсіонери втратили останні заощадження, які роками накопичували на чорний день. Вкрадена сума склала п'ять тисяч гривень.

Скріншот Facebook-група "Аферисти, кидали, шахраї"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на період зимових канікул неповнолітнім обмежать перебування в громадських місцях у вечірній час. Комендантська година введена для дітей до 16 років.

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