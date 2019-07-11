"Встала! Я тут підмітати буду!" У Дніпрі двірниця вдарила жінку металевим совком. Відео

У Дніпрі двірниця вдарила по голові металевим совком жінку, яка заважала їй підмітати.

Інцидент зняли на відео свідки й опублікували в Telegram-каналі "Х***ве Дніпро" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

На записі чутно, як перехожі просять двірницю не чіпати жінку.

"Мілочко, не треба. Вас знімають!" — кричать люди за кадром.

Скріншот із відео Telegram-канал "Х***ве Дніпро"

Однак двірниця не відреагувала на прохання перехожих і вдарила жінку, котра сиділа на зупинці, металевим совком по голові. Ймовірно, вона заважала їй підмітати.

Це трапилося на вулиці Молодогвардійській на зупинці громадського транспорту.

Поки не відомо, інцидент був реальним чи це постановочне відео.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в метро Дніпра проведуть грандіозний ремонт за 5 мільйонів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!