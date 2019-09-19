Вперше в Україні: в Дніпрі провели унікальну операцію

У лікарні Мечникова в Дніпрі лікарі провели унікальну для України операцію на головному мозку без розрізів і з мінімальним втручанням.

Українські медики використовували новітню технологію лікування аневризми судин, якої навчилися у німецьких і латвійських колег, передає 34 телеканал.

У Дніпрі провели унікальну операцію на мозку Олександр Толубаев в Facebook

"Суттю методики є виключення аневризми за рахунок введення в аневризму такого девайсу з густим плетивом, який заповнює аневризму, сповільнюється кровотік в аневризмі, і це призводить до її тромбування, але зі збереженням прохідності в артеріях головного мозку", – повідомив журналістам нейрохірург Юрій Чередниченко.

Для операції медики використовували пристрій WEB (Woven EndoBridge device), яке дозволяє провести одну невелику інвазивну операцію і за допомогою індивідуально підібраного девайса допомогти пацієнтові.

"Операція пройшла успішно, пацієнт вранці відчуває себе задовільно!" – написав у Facebook заступник головного лікаря лікарні ім. І. Мечникова Олександр Толубаев.

Професор Карліс Купч з Університетської клініки Паула Страдиня в Ризі (Латвія), який навчав українських медиків, зазначив, що ще 10 років тому для лікування аневризми судин головного мозку необхідно було провести 2-3 складних операції з тривалим періодом відновлення. Сьогодні ж технології дозволяють значно спростити процес.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Вінниці хірурги з інституту Амосова провели унікальну операцію вагітної. Вони на 57 хвилин зупинили серце жінки, яка перебувала на 26 тижні вагітності. Операція тривала близько шести годин, над нею працювали 14 фахівців одночасно.

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