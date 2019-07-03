У Дніпрі лікарі провели унікальну операцію з відновлення слуху у дитини. Її виконали фахівці комунального закладу "Міська клінічна лікарня №8"

У лікарню надійшов 2,5-річний пацієнт з вродженою доброякісною пухлиною в вусі і парезом лицьового нерва. Лікарі вирішили провести операцію ендоскопічним методом. Раніше подібні операції на вусі в Україні не проводили, їх робили мікроскопічним методом, повідомляє пресслужба Дніпровського міської ради.

"Пацієнт потрапив до нас в терміновому порядку. Операція була складна через вік пацієнта - слуховий прохід дитини в цьому віці дуже малий для використання одночасно ендоскопа і інструментів. Однак перевага ендоскопічного методу полягає в тому, що огляд в цьому випадку більший, і це дозволяє повністю видалити патологічний процес без додаткових руйнувань. Раніше таких пацієнтів ми оперували за допомогою мікроскопа з додатковим розрізом за вухом", – розповідає Ігор Березнюк, хірург дитячого відділення лікарні.

Пресслужба міської ради Лікар Ігор Березнюк

За його словами, вроджена пухлина вплинула на слух малюка. Однак лікарям вдалося відновити орган, тому хлопчик тепер чує обома вухами:

"Друге вухо у пацієнта було повністю здорове, тому батьки не помічали, що у хлопчика є проблеми з другим вухом. Під час операції ми побачили, що пухлина зруйнувала слухові кістки, тому ми зробили пластичну операцію і відновили слух дитини. Зараз ми бачимо поліпшення стану дитини : лицевий нерв практично повністю відновився, пацієнта виписали додому, в подальшому ми будемо стежити за його станом", – додав хірург.

Відзначається, що лікар, який провів операцію, до цього проходив стажування за кордоном саме в напрямку ендоскопії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Доктор Франкенштейн" з України забула в тілі росіянки величезний дренаж.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram