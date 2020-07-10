Волонтери Дніпра закликали врятувати бездомних собак з полону скандального харківського притулку

У селищі міського типу Солоне Дніпропетровської області співробітники Харківського комунального підприємства "Центр поводження з тваринами" відловили 21 собаку.

Всіх їх, в тому числі і цуценят, незабаром чекає евтаназія. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила волонтер з Дніпра Тетяна Заєв.

За словами дівчини, єдиний спосіб врятувати тварин – розмістити їх в одному з дніпровських притулків. Для цього необхідно закупити мінімум 20 вольєрів, загальна вартість яких становить близько 160000 гривень. Харківський "центр" дав зоозахисникам термін до понеділка.

"Вчора о 4:00 ранку Харківським КП було виловлено в смт Солоне 21 собаку, в тому числі і домашні! Трьох собак намагалися виманити з двору, на щастя, господиня вийшла на гавкіт своїх улюбленців і відловникам довелося ретируватися. Зараз ведуться переговори з вивезення 21 собаки з Харківського КП. У них термін до понеділка", – написала волонтер.

Кожен бажаючий може внести посильну фінансову допомогу. На збір грошей залишилося всього два дні.

Приватбанк:

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Заєв Сергій Іванович

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Заєв Сергій Іванович

Скріншот Facebook/Улюблена дворняга

Нагадаємо, що харківське підприємство вже не вперше здійснює вилов собак на Дніпропетровщині. Так, в листопаді 2019 року заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко визволив звідти 25 собак. Варто відзначити, що "центр" неодноразово звинувачували в масовому винищуванні бездомних тварин.

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