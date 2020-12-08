Волонтер показав, як напівголого чоловіка вивозили з COVID-лікарні на Дніпропетровщині. Відео

Карина Бондаренко Життя міста 09:36, 8.12.2020 Оновлено: 10:41, 8.12.2020

Волонтер Ігор Радченко показав, як напівголого чоловіка вивозили з лікарні для хворих на COVID-19 у Нікополі Дніпропетровської області.

На записі, опублікованому 7 грудня на YouTube, видно, що пацієнта завантажують в автомобіль швидкої допомоги. До того ж на ньому вдягнуті тільки тонка майка, памперс і домашні капці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На вулиці вітер і мінусова температура (-2 або -5 градусів). Він був блідий і тремтів від холоду, повністю в шоковому стані й не розумів, що відбувається. На ньому був катетер на руці і з памперса по землі пленталася система катетера для сечі. Його вивозили з приймального покою лікарні №1 без маски, без супроводу, і це з лікарні, де лікують ковідних хворих!" – написав Радченко під відео.

На питання волонтера, де речі пацієнта й чи збираються його везти в такому вигляді, медсестра з лікарні сказала звертатися на гарячу лінію й зачинила двері автомобіля.

"Медсестра зі "швидкої", яка приймала хворого, сама була в шоці, сказала медсестрам, які його завантажували: "Та він околіє в авто". Знайшла й закутала його в тоненьке одноразове простирадло для операцій", – розповів він.

Радченко закликав знайти рідних або близьких чоловіка і притягнути до відповідальності відповідальних працівників медзакладу. Волонтер додав, що пацієнт назвав себе Микола Дозорець з міста Марганець, але не знав, куди й чому його везуть.

Скриншот.
Ігор Радченко в YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, для того щоб дізнатися справжню кількість інфікованих коронавірусом в Україні, офіційну статистику потрібно помножити на п'ять. Таку думку висловив головний лікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький.

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