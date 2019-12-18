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18 грудня • оновлено в 08:35
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Карина Бондаренко

Волого і тепло: з'явився прогноз погоди на 18 грудня в Дніпрі

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У Дніпрі 18 грудня протягом всього дня буде волого і хмарно.

Опади у вівторок не прогнозуються. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +4 до +6 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 95-100%.

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Опадів не передбачається. З самого ранку і до вечора небо в Дніпрі буде приховано за хмарами. Водіїв попередили про погіршення видимості на дорозі.

Волого і тепло: з'явився прогноз погоди на 18 грудня в Дніпрі

Раніше OBOZREVATEL писав, що синоптики налякали холодним прогнозом для України. На початку січня в Україні різко похолодає. Температура повітря опуститься до позначки -23 градуси.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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