Володимир Дубинський: в серпні завершиться будівництво Академії СК "Прометей"

Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський розповів про будівництво баскетбольної і волейбольної Академій клубу.

Зараз в будівлі, де розташується навчальний заклад, ведуться будівельні роботи. Про це повідомили в пресслужбі СК "Прометей".

Будівля Академії буде знаходитися в центрі Кам'янського на вулиці Спортивній, 19. Це історична будівля, де колись була школа. Вартість проекту перебудови становить близько 15-20 мільйонів гривень. Це буде одна з найсучасніших академій в Європі, де діти матимуть прекрасні умови проживання, харчування, відпочинку, навчання. Реалізація проекту підтримується і містом.

"Академія будується на приватні гроші, тобто, немає ніякого бюджетного фінансування. Це було важливо для нас, ми хочемо бути незалежними від якихось проблем, політичних впливів, ще чогось. Це чисто діти, спорт. Заробляючи гроші, ми хочемо їх вкладати в майбутнє підростаюче покоління "Прометея", і років через десять ми побачимо в команді тільки випускників "Прометея". Це буде, напевно, самий пік щастя, радості, який може бути. Тому ми визначили фінансування і зараз ведуться роботи", – розповів Володимир Дубинський.

Володимир Дубинський розповів про будівництво баскетбольної і волейбольної Академій Пресслужба СК "Прометей"

Над Академією працюють від 70 до 100 чоловік щодня. Така кількість людей необхідна для того, щоб об'єкт був зданий в строк – до15 серпня. Будівельні роботи просуваються в високому темпі.

"В Академії будуть кімнати з туалетом, в кожній кімнаті житимуть по двоє учнів, будуть спеціальні зали, кімнати відпочинку, кімнати, де діти будуть займатися. Буде сучасне, нове з усім обладнанням кафе, де вони зможуть харчуватися, лікар, буде складати меню . Ми домовилися з викладачами, які живуть в місті, деякі з них переходять до нас. У дітей буде щоденна англійська мова, оскільки без неї сьогодні ніяк", – повідомив президент СК" Прометей ".

Також Володимир Дубинський зазначив, що зараз будується два зали спеціально для дітей. Ще один зал відновлюється завдяки меру міста.

"Це таке собі приватно-державне партнерство, де немає ніяких питань корупції або чогось іншого. Ми просто виділяємо гроші на фарбування, заміну підлоги, відновлення пластикових дверей, кондиціонування, опалення і так далі. Це все звичайно неможливо без міста. Спасибі, що місто з нами на одній хвилі, і ми разом рухаємося. Спорт в Кам'янському став не тільки приватною ідеєю якогось підприємця. Це ідея, яка витає в місті. Просто фантастика, наскільки все змінюється з моменту дворічної давності, коли ми все це починали, яку підтримку ми бачимо звідусіль, з боку людей", –поділився він.

Володимир Дубинський розповів про будівництво баскетбольної і волейбольної Академій Пресслужба СК "Прометей"

В основному залі Академії тренуватимуться жіноча і чоловіча баскетбольні команди "Прометея", а також жіноча волейбольна команда клубу. Один із залів, де будуть займатися баскетболом діти – це буде друга будівля "Прометея".

"Він стане їх домашньою ареною, ми там відновимо роздягальні, практично все приведемо в хороший стан, і там буде не соромно приймати гостей. Другий зал буде в Дніпродзержинському державному університеті. На базі його кафедри фізкультури з'явиться команда "Прометей-2" і в баскетболі, і в волейболі. Університет буде надавати своє приміщення, і ми так само повністю реконструюємо зал, де буде сучасне покриття Taraflex, сучасні умови проведення волейбольних тренувань.

На базі Інституту фізкультури учні, студенти коледжу і університету зможуть виступати за команду "Прометей". Це спільний проект, де будуть працювати професійні вчителі, професори.

"Ми будемо вкладати в інфраструктуру університету кошти, і допомагати цим дітям з навчанням, з усім, і створимо студентську команду, яка гратиме і в першій лізі, і в студентській. Це величезний проект. Ми говорили з декількома коледжами, знаєте, є такі справи, коли всім просто в кайф. Ти кажеш, і тебе всі в місті сприймають, все розуміють, що ти не хочеш нічого, крім того, щоб вкласти гроші і створити щось для міста. Нам вдалося створити приклад спільної роботи місцевої влади з приватним бізнесом, з університетом і коледжами. Ми домоглися навіть того, що узгоджені бюджетні місця для студентів, які будуть грати в волейбол і баскетбол. Всі – від професорів і до вчителів фізкультури – заряджені і заведені!", – зазначив Володимир Дубинський.

З 8 червня представники СК "Прометей" роз'їдуться в різні міста України для відбору дітей для нової Академії. Клуб націлений на цивілізований підхід, коли в обов'язковому порядку буде виплачуватися компенсація школам, інтернатам, спортивним клубам, які виховали дітей. В Академії вже працює вісім співробітників, які займаються відбором дітей, працюють з батьками.

"Уже 7 червня повністю готова презентація Академії. Там буде все написано, що ми пропонуємо, як ми бачимо майбутнє, де будуть жити діти, як вони будуть їсти, в яку школу ходити, в який університет вступати. Все це складеться, і однозначно до 1 вересня, в дві повноцінні Академії: волейбольну та баскетбольну, в яких навчатимуться по 14 учнів. Ми працюємо з шістьма клубами, зараз все переглядаємо і з того, над чим можна підняти завісу", – розповів президент СК "Прометей".

З 15 по 20 червня в Кам'янському пройде відкритий турнір, на якому баскетбольні тренери будуть розглядати претендентів. На турнір запрошені близько 27 юнаків, серед яких тренери СК "Прометей" обиратимуть.

"Чому з 15 червня, тому, що з 15 червня ми починаємо активну роботу з дітьми. Я їду за "волейбольними"дітьми, тому що є певні напрацювання. Я хочу відвідати волейбольні та баскетбольні клуби, поговорити з їх власниками, зустрітися з міською владою , обговорити різні умови взаємовигідної співпраці. Ми спробуємо зібрати хороших дітей, дати їм максимально ідеальні умови. Ми точно побачимо їх в наступному році в першій лізі, а діти повинні починати саме з неї і довести своє право перейти в вищу. Потім стати дублюючою командою. У наступному році ми побачимо наших дітей в першій лізі та студентській, як в баскетболі, так і в волейболі", – додав Володимир Дубинський.

Академія баскетболу СК "Прометей" оголосила набір на навчання юнаків з 2001 по 2004 років народження. Проходити він на конкурсній основі з 15 по 20 червня в спорткомплексі "Прометей" за адресою: місто Кам'янське, проспект Аношкіна, 109. Запис бажаючих пройти відбір здійснюється по телефону 067 562 40 67 – Дмитро Іванович Марков, головний тренер баскетбольної Академії СК "Прометей ".

Раніше OBOZREVATEL писав, що головним тренером баскетбольної команди Академії "Прометей" затверджений Дмитро Марков. У сезоні 2019/2020 він був першим помічником головного тренера.