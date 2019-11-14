Вода пробила асфальт: в Дніпрі затопило зупинку на набережній

У четвер, 14 листопада, на вулиці Набережній Заводській в Дніпрі сталася аварія.

Вода пробила асфальт і затопила зупинку громадського транспорту. Калюжа розтеклася на кілька смуг, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі затопило зупинку на набережній Інформатор

Маршрутки та тролейбуси змушені висаджувати людей за зупинкою. На 6:30 ранку аварійна служба не усунула аварію.

Інформатор

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що 5 листопада в центрі Києва на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало водопровідну трубу, в результаті чого перехрестя залило окропом.

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