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14 листопада • оновлено в 08:00
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Карина Бондаренко
Карина Бондаренко

Вода пробила асфальт: в Дніпрі затопило зупинку на набережній

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У четвер, 14 листопада, на вулиці Набережній Заводській в Дніпрі сталася аварія.

Вода пробила асфальт і затопила зупинку громадського транспорту. Калюжа розтеклася на кілька смуг, повідомляє Інформатор.

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У Дніпрі затопило зупинку на набережній

У Дніпрі затопило зупинку на набережній

Інформатор

Маршрутки та тролейбуси змушені висаджувати людей за зупинкою. На 6:30 ранку аварійна служба не усунула аварію.

Вода пробила асфальт: в Дніпрі затопило зупинку на набережній

Інформатор

Вода пробила асфальт: в Дніпрі затопило зупинку на набережній

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що 5 листопада в центрі Києва на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало водопровідну трубу, в результаті чого перехрестя залило окропом.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
аварія
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