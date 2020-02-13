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13 лютого • оновлено в 13:14
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Карина Бондаренко

"Вночі дорожче": у Дніпрі "забетонували" магазин з алкоголем. Фото

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У Дніпрі на вулиці Титова "забетонували" магазин "Градус", де цілодобово продавали алкоголь незважаючи на заборону, в тому числі дітям.

"Наливайку" забарикадували бетонними блоками за розпорядженням мера Бориса Філатова. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Кришована "правоохоронцями" всіх мастей. Цинічно торгує горілкою цілодобово, незважаючи на заборони міської влади. Навіть дітям. Що має ліцензію від ДФС. Наливайка, на яку надходить до 60 відсотків усіх скарг від громадян. Сьогодні вранці. Хлопці, якщо я вже особисто в вас вчепився, то я вас за*бу. Навіть якщо на мене порушать ще штук п'ять справ "за самоуправство", – написав він.

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У Дніпрі "забетонували" магазин з алкоголем

У Дніпрі "забетонували" магазин з алкоголем

Facebook/Borys Filatov

Місцеві жителі відзначають, що вночі в магазині продавали алкоголь на 50% дорожче. Відповідне оголошення висіло на вітрині. У коментарях люди оцінили радикальний метод боротьби з порушниками.

"Вночі дорожче": у Дніпрі "забетонували" магазин з алкоголем. Фото
"Вночі дорожче": у Дніпрі "забетонували" магазин з алкоголем. Фото
"Вночі дорожче": у Дніпрі "забетонували" магазин з алкоголем. Фото
"Вночі дорожче": у Дніпрі "забетонували" магазин з алкоголем. Фото
"Вночі дорожче": у Дніпрі "забетонували" магазин з алкоголем. Фото
"Вночі дорожче": у Дніпрі "забетонували" магазин з алкоголем. Фото
"Вночі дорожче": у Дніпрі "забетонували" магазин з алкоголем. Фото
"Вночі дорожче": у Дніпрі "забетонували" магазин з алкоголем. Фото

Раніше OBOZREVATEL писав, що електронна акцизна марка, за допомогою якої в Україні будуть боротися з продажем контрафактного алкоголю, буде запущена 1 травня 2020 року.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Тег
алкоголь
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