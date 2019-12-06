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6 грудня • оновлено в 13:53
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"Вмикайте мозок!" У Дніпрі з маршрутки вигнали сина загиблого АТОвця

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У Дніпрі водій маршрутного таксі вигнав на вулицю 7-річного сина загиблого бійця АТО, який хотів скористатися пільгою на проїзд.

Інцидент трапився 5 грудня на маршруті № 120. Про це розповіла Юлія Дмитрова в Telegram-каналі "Департамент транспорту ДМР".

У Дніпрі з маршрутки вигнали сина загиблого АТОвця

У Дніпрі з маршрутки вигнали сина загиблого АТОвця

Газета.ру

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Як зазначила дніпрянка, водій не взяв дитину через те, що замість посвідчення він надав паперову довідку з соцзахисту. Водночас в управлінні не видають посвідчення особам, які не досягли 18 років. Документ хлопчика містив аналогічну з посвідченням інформацію – з печаткою, фото, термінами, статусом пільгової категорії, проте водієві він здався недостатньо переконливим, і школяра вигнали на мороз.

"На 120-му маршруті вчора вигнали 7-річну дитину через те, що його довідка про належність до категорії "сім'я загиблого" у паперовому вигляді. Соцзахист не видає посвідчення дітям, тільки з 18 років. Я дуже прошу хоча б з дітьми вмикайте мозок!" звернулася авторка.

Чимало дніпрян були обурені вчинком водія як з точки зору закону, так і моралі.

"Це незаконно. Довідка з мокрою печаткою має таку ж силу, як і саме посвідчення", зазначила підписниця каналу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі поліція "зробила" з воїна АТО вбивцю. На початку грудня ЗМІ з посиланням на правоохоронців поширили інформацію про те, що бійця АТО, який зник у 2014 році під час Іловайського котла, оголосили в розшук нібито за умисне вбивство. Після скандалу, що спалахнув, поліція вибачилася й назвала подію помилкою.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
дитина водій маршрутки
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
если так и дальше пойдет, то все украинские дети будут со справками...
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Махно Володимир
Махно Володимир
водила пи-дор редкостный. а потом будет выть почему его маршрутка сгорела....вот клоун пезпонтовый, ватный!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Издеваются над свинокиборгами, как хотят))
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