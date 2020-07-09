Вітряно, але сонячно: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі
Погода в Дніпрі. gismeteo.ua
У четвер, 9 липня, в Дніпрі очікується ясна погода.
Опадів в цей день не передбачається. При цьому вітер може бути досить сильним – до 15-24 метрів в секунду, повідомляє Синоптик.
Стовпчик термометра коливатиметься від +15 до +27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 33-71%. Світанок настане о4:47, захід очікується о 20:43.
Скріншот Синоптик
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні очікується менш спекотна погода і грози в східних регіонах.
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