Вітряно, але сонячно: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У четвер, 9 липня, в Дніпрі очікується ясна погода.

Опадів в цей день не передбачається. При цьому вітер може бути досить сильним – до 15-24 метрів в секунду, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +15 до +27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 33-71%. Світанок настане о4:47, захід очікується о 20:43.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні очікується менш спекотна погода і грози в східних регіонах.