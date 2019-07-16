"Вистачить на 3-4 роки": заступник мера Дніпра прокоментував ремонт мостів

Мости, якими можна буде пересуватися в найближчі два місяці в Дніпрі - Південний, Кайдакський і Амурський.
У зв'язку з тим, що навантаження на Амурський міст збільшиться в три рази, там будуть цілодобово чергувати поліція і евакуатор. Про це в ході пресконференції повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
У разі ДТП на мосту, автомобілі будуть відразу ж примусово евакуювати.
Заступник міського голови Михайло Лисенко
"Наступного тижня у нас з'явиться розпорядження виконкому про примусову евакуацію транспортних засобів, з якими сталася дорожньо-транспортна пригода. Їх не забиратимуть на штрафмайданчик. Просто під'їде евакуатор, забере їх, звезе з мосту і десь вивантажить", - сказав Лисенко .
За його словами, повністю запобігти затори все одно не вийде.
Заступник мера зазначив, що в ніч на 16 липня було завершено ремонт Кайдацького мосту. Рух по ньому повністю відкрили.
"Ми частково замінили гідроізоляцію. Це тимчасове явище. Цього ремонту, ми сподіваємося, вистачить на 3-4 роки", - підкреслив він.
Рух по Кайдацького мосту відкрили
Інформатор
Для запобігання заторів на Амурському мосту світлофори по Донецькому шосе переключать в інший режим. Основна їхня робота буде спрямована на рух по шосе.
Мапа
Лисенко додав, що по Центральному мосту зможуть пересуватися пішоходи і велосипедисти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня Борис Філатов побився об заклад з президентом Володимиром Зеленським. Якщо в Дніпрі не відремонтують Центральний міст до 14 вересня 2019 року, мер подасть у відставку.
Пізніше Філатов прокоментував парі із Зеленським. Він повідомив, що ніколи не тримався за свою посаду.
Учора, 15 липня, в Дніпрі запропонували ввести цілодобове спостереження за ремонтом Центрального мосту.
16 липня Борис Філатов повідомив, що Центральний міст повністю перекриють на два місяці.
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