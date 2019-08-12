Високий рівень небезпеки: прогноз погоди в Дніпрі на 13 і 14 серпня

У Дніпрі з 12 по 16 серпня оголосили штормове попередження.

На території області очікується висока (4 класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Висока пожежна небезпека Вечерний Харьков

Так, 13 і 14 серпня пройде без істотних опадів. Синоптики прогнозують південно-східний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 14-19 градусів, а вдень 27-32 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 12 серпня, в Україну повернеться пекельна спека. Опадів не прогнозується по всій території країни.

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