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Високий рівень небезпеки: прогноз погоди в Дніпрі на 13 і 14 серпня

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У Дніпрі з 12 по 16 серпня оголосили штормове попередження.

На території області очікується висока (4 класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Висока пожежна небезпека

Висока пожежна небезпека

Вечерний Харьков

Новини
Понеділок в Україні буде спекотним: прогноз погоди на 12 серпня від ObozTV

Так, 13 і 14 серпня пройде без істотних опадів. Синоптики прогнозують південно-східний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 14-19 градусів, а вдень 27-32 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 12 серпня, в Україну повернеться пекельна спека. Опадів не прогнозується по всій території країни.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро погода
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