Високий рівень небезпеки: прогноз погоди в Дніпрі на 13 і 14 серпня

У Дніпрі з 12 по 16 серпня оголосили штормове попередження.
На території області очікується висока (4 класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.
Висока пожежна небезпека
Вечерний Харьков
Так, 13 і 14 серпня пройде без істотних опадів. Синоптики прогнозують південно-східний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 14-19 градусів, а вдень 27-32 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 12 серпня, в Україну повернеться пекельна спека. Опадів не прогнозується по всій території країни.
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