'Вільногірські Мальдіви' на Дніпропетровщині перетворили на сміттєзвалище. Фото

"ВільногірськІ Мальдіви" на Дніпропетровщині перетворили на сміттєзвалище. Facebook/"Подслушано в Вольногорске"

Штучний кар'єр поблизу Вільногірська на Дніпропетровщині, який місцеві жителі прозвали "Мальдівами", перетворився на сміттєзвалище.

На території пляжу з білосніжним піском і бірюзовою водою утворилися гори з відходів. Фото "перевтілення" однієї з найбільш затребуваних зон відпочинку в області опублікували в Facebook-групі "Підслухано у Вільногірську".

За словами місцевої мешканки Юлії Криворучко, кількість відпочивальників на кар'єрі значно збільшилася в період карантину. На пляжі можна зустріти туристів з різних куточків країни.

"У мережі настільки розпіарили дану пам'ятку "Вільногірські Мальдіви", що сюди зараз натовпами валять туристи з усієї України. Стоять маршрутки з Кривого Рогу, Дніпра, купа машин з Запорізькими, Полтавськими і т.д. номерами", – зазначила авторка поста.

"Вільногірські Мальдіви" на Дніпропетровщині перетворили на сміттєзвалище Facebook / "Підслухано у Вільногірську"

Незважаючи на великий потік людей, пляж досі не оснащений всім необхідним для комфортного відпочинку. На його території немає навіть урн для сміття, в зв'язку з чим відпочиваючим нічого не залишається як позбавлятися від відходів прямо на місці.

"Пейзажі, звичайно, чудові, водичка чиста, але ось відходи життєдіяльності людства відразу неприємно кинулися в очі і зіпсували всю картинку. Я не знаю, до якої територіальної громади відноситься ця територія, але з цим реально треба щось робити, інакше скоро околиці перетворяться на велетенський смітник! І як би місцеві волонтери не старалися, толку все одно не буде", – написала Криворучко.

Скріншот Facebook / "Підслухано у Вільногірську"

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