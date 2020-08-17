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"Вільногірські Мальдіви" на Дніпропетровщині перетворили на сміттєзвалище. Фото

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
2,0 т.
'Вільногірські Мальдіви' на Дніпропетровщині перетворили на сміттєзвалище. Фото

"ВільногірськІ Мальдіви" на Дніпропетровщині перетворили на сміттєзвалище. Facebook/"Подслушано в Вольногорске"

Штучний кар'єр поблизу Вільногірська на Дніпропетровщині, який місцеві жителі прозвали "Мальдівами", перетворився на сміттєзвалище.

На території пляжу з білосніжним піском і бірюзовою водою утворилися гори з відходів. Фото "перевтілення" однієї з найбільш затребуваних зон відпочинку в області опублікували в Facebook-групі "Підслухано у Вільногірську".

За словами місцевої мешканки Юлії Криворучко, кількість відпочивальників на кар'єрі значно збільшилася в період карантину. На пляжі можна зустріти туристів з різних куточків країни.

"У мережі настільки розпіарили дану пам'ятку "Вільногірські Мальдіви", що сюди зараз натовпами валять туристи з усієї України. Стоять маршрутки з Кривого Рогу, Дніпра, купа машин з Запорізькими, Полтавськими і т.д. номерами", – зазначила авторка поста.

"Вільногірські Мальдіви" на Дніпропетровщині перетворили на сміттєзвалище

"Вільногірські Мальдіви" на Дніпропетровщині перетворили на сміттєзвалище Facebook / "Підслухано у Вільногірську"

Незважаючи на великий потік людей, пляж досі не оснащений всім необхідним для комфортного відпочинку. На його території немає навіть урн для сміття, в зв'язку з чим відпочиваючим нічого не залишається як позбавлятися від відходів прямо на місці.

"Пейзажі, звичайно, чудові, водичка чиста, але ось відходи життєдіяльності людства відразу неприємно кинулися в очі і зіпсували всю картинку. Я не знаю, до якої територіальної громади відноситься ця територія, але з цим реально треба щось робити, інакше скоро околиці перетворяться на велетенський смітник! І як би місцеві волонтери не старалися, толку все одно не буде", – написала Криворучко.

Скріншот

Скріншот Facebook / "Підслухано у Вільногірську"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище.

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