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27 травня • оновлено в 17:46
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Військові збудували понтонну переправу біля моста, що впав на Дніпропетровщині

1.2т
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У селі Олексіївка Нікопольського району військовослужбовці понтонно-мостового полку Командування Сил підтримки ЗСУ встановили понтонну переправу.

Вантажопідйомність моста близько 60 тонн, довжина – 160 метрів. У будівництві переправи задіяли 22 річкових ланки, два берегових і три буксирно-моторних катери, сообщает Генеральний штаб ВСУ.

понтонна переправа

понтонна переправа

inforesist.org

На даний момент переправа повністю готова до експлуатації. Вона буде доступна для автомобілів і для пішоходів, так як у останніх іншої можливості перейти водосховище немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у вівторок, 26 травня, в селі Олексіївка Дніпропетровської області стартували роботи зі зведення понтонно переправи.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Нікополь
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