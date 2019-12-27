Видно з космосу: в Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху. Фото

У селищі Чаплі на Дніпропетровщині на даху будівлі помітили російський прапор таких розмірів, що його видно з космосу.

Величезний триколор побачив на Google Картах Костянтин Узкот і поділився скіншотом в Facebook. За його словами, будівля, на якій нанесена російська символіка, належить місцевому фермеру (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху Колаж

"Ось, будь ласка, видно. Директор ферми, яка знаходиться в Чаплях, дуже чекає Росію, що на одному з дахів намалював величезний російський прапор!", - написав він.

Скріншот 49000.com.ua

Через деякий час Узкот видалив свою публікацію, проте тему підхопили інші користувачі соціальної мережі. Люди обурилися інцидентом і назвали вчинок фермера зрадою.

Цікаво, що на сусідній ділянці дах одного з будинків забарвлений в кольори прапора України.

Координати 48.419958, 35.165542 Google Карти

Раніше OBOZREVATEL писав, що ветерани АТО на Донбасі влаштували в Парижі яскраву акцію протесту проти капітуляції перед Росією. Вони публічно порвали прапори країни-агресора і терористичної "ДНР", а також принесли листівки з закривавленим портретом Володимира Путіна і написом "Росія веде війну не з Україною, а з Європою!".

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