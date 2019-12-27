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27 грудня • оновлено в 15:54
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Видно з космосу: в Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху. Фото

4.3т
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У селищі Чаплі на Дніпропетровщині на даху будівлі помітили російський прапор таких розмірів, що його видно з космосу.

Величезний триколор побачив на Google Картах Костянтин Узкот і поділився скіншотом в Facebook. За його словами, будівля, на якій нанесена російська символіка, належить місцевому фермеру (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху

У Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху

Колаж

"Ось, будь ласка, видно. Директор ферми, яка знаходиться в Чаплях, дуже чекає Росію, що на одному з дахів намалював величезний російський прапор!", - написав він.

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Скріншот

Скріншот

49000.com.ua

Через деякий час Узкот видалив свою публікацію, проте тему підхопили інші користувачі соціальної мережі. Люди обурилися інцидентом і назвали вчинок фермера зрадою.

Видно з космосу: в Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху. Фото
Видно з космосу: в Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху. Фото
Видно з космосу: в Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху. Фото
Видно з космосу: в Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху. Фото
Видно з космосу: в Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху. Фото
Видно з космосу: в Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху. Фото
Видно з космосу: в Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху. Фото

Цікаво, що на сусідній ділянці дах одного з будинків забарвлений в кольори прапора України.

Координати 48.419958, 35.165542

Координати 48.419958, 35.165542

Google Карти

Раніше OBOZREVATEL писав, що ветерани АТО на Донбасі влаштували в Парижі яскраву акцію протесту проти капітуляції перед Росією. Вони публічно порвали прапори країни-агресора і терористичної "ДНР", а також принесли листівки з закривавленим портретом Володимира Путіна і написом "Росія веде війну не з Україною, а з Європою!".

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
російський слід прапор України
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Коментарі
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Нацики уже выехали с телегой фекалий.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Российский флаг запрещен на территории Украины?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Патриоты в комментариях негодуют на русском языке)))))
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