Видно з космосу: в Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху. Фото

У селищі Чаплі на Дніпропетровщині на даху будівлі помітили російський прапор таких розмірів, що його видно з космосу.
Величезний триколор побачив на Google Картах Костянтин Узкот і поділився скіншотом в Facebook. За його словами, будівля, на якій нанесена російська символіка, належить місцевому фермеру (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху
Колаж
"Ось, будь ласка, видно. Директор ферми, яка знаходиться в Чаплях, дуже чекає Росію, що на одному з дахів намалював величезний російський прапор!", - написав він.
Скріншот
49000.com.ua
Через деякий час Узкот видалив свою публікацію, проте тему підхопили інші користувачі соціальної мережі. Люди обурилися інцидентом і назвали вчинок фермера зрадою.
Цікаво, що на сусідній ділянці дах одного з будинків забарвлений в кольори прапора України.
Координати 48.419958, 35.165542
Google Карти
Раніше OBOZREVATEL писав, що ветерани АТО на Донбасі влаштували в Парижі яскраву акцію протесту проти капітуляції перед Росією. Вони публічно порвали прапори країни-агресора і терористичної "ДНР", а також принесли листівки з закривавленим портретом Володимира Путіна і написом "Росія веде війну не з Україною, а з Європою!".
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